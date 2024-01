BBB 24: Wanessa reclama de perrengue para tomar banho na casa: “Não tem”

Wanessa Camargo desabafa sobre falta de privacidade e relata dificuldade para não mostrar demais durante os banhos no confinamento do BBB 24

Em menos de três dias de confinamento no Big Brother Brasil, Wanessa Camargo já está enfrentando alguns perrengues em sua estadia na casa mais vigiada do país. Nesta quarta-feira, 09, a cantora abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo.

Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: “Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete”, Wanessa desabafou logo após sair do banho.

“Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [fez gesto como se tentasse cobrir a intimidade com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", Wanessa, que costuma tomar banho se escondendo das câmeras, desabafou sobre a falta de privacidade no momento de intimidade.

“Agora entendo a Viih Tube. Viih Tube, um abraço para você”, Wanessa lembrou que a influenciadora digital, que também participou do reality show há alguns anos, se tornou assunto por tomar poucos banhos durante sua estadia no reality. Yasmin concordou com a cantora: “Ai cara, juro, estou odiando tomar banho aqui”, disse a loira.

“Só estou tomando banho porque tô sendo filmada. Juro, cara. Porque, assim, cara é muito ruim tomar banho de bíquini. Eu tô metendo minha mão na minha perereca, tipo, com gente olhando fora, com gente olhando dentro, com gente olhando do outro lado do vidro. É muito difícil”, Yasmin continuou a desabafar sem papas na língua.

A Yasmin e a Wanessa pedindo perdão pra Viih Tube e dizendo que agora entende porque ela não tomava banho na edição dela 🗣️ “Se algum dia eu te chamei de porquinha eu não me lembro”

📹Globo

pic.twitter.com/V4NtG0C61j — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 10, 2024

Por fim, a loira também pediu desculpas por ter julgado Viih Tube no passado: “Agora eu te entendo, Viih Tube. Eu total te entendo, Viih Tube. Por que eu te julguei algum dia na minha vida? Se te chamei de porquinha, eu não me lembro”, finalizou em tom de brincadeira. Vale lembrar que esse não é o único perrengue que a loira enfrenta na casa.

É que Yasmin Brunet recebeu cinco votos na indicação ao paredão e foi parar na primeira berlinda da casa, ao lado do cozinheiro Maycon, e da nutricionista Giovanna Lima, que entrou na casa recentemente pelo grupo do Puxadinho. Agora, eles disputam uma vaga para continuar no reality show até quinta-feira, 11, dia da eliminação.

