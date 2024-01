BBB 24: Dado Dolabella fala de cancelamento em música para Wanessa

Namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella escreveu uma canção sobre as críticas que a sister vem recebendo dentro do BBB 24

O ator Dado Dolabella surpreendeu os seguidores na noite de domingo, 28, ao compartilhar nas redes sociais uma música feita para a namorada, a cantora Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24, da Globo. Na letra da canção, ele fala de saudade e sobre as críticas que amada tem recebido do público.

Em determinado trecho, Dado mencionou sua condenação por agressão contra a ex-namorada, a atriz Luana Piovani. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser um dos mais comentados na web após algumas atitudes de Wanessa dentro do reality show.

"Tô com saudade de você/Já faz tempo que te vejo só pela TV/Resolvi cantar essa canção pra você/Aqui fora tá tão diferente/Geral julgando o passado da gente/Mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir/Tudo que passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei!/ Vivi momentos que jamais imaginei/Pedi perdão, rezei, e hoje to aqui pra te dizer/Hoje eu quero paz... paz! Paz! Paz pra viver", diz uma parte da música.

Dado Dolabella também citou os julgamentos que Wanessa sofreu por ser vegana e estar fumando dentro do confinamento. Recentemente, ele saiu em defesa da artista e explicou o compromisso da amada na luta contra a crueldade animal.

"Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape. Acredito que, assim como com as carnes (o segundo maior vício do homem depois do sexo), o mal não tem que ser substituído, mas, sim, eliminado. E ela estava nessa luta de parar também com o vape", declarou ele.

E completou: "Sinceramente, não sei o que é pior, cigarro eletrônico ou convencional, pois o vape como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício. Tornando a dependência química muito maior. Tornando a luta ainda mais difícil. Piorando a situação sob a pressão de um reality. Eu, graças a Deus, consegui me libertar de TODOS os vícios. Fumados ou ingeridos. Nem álcool eu bebo mais. E, assim como eu consegui, acredito muito na evolução das pessoas! Portanto, menos julgamentos e mais compaixão!".

Confira a publicação:

Rodriguinho confessa incômodo com postura de Wanessa

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 29, Rodriguinho refletiu sobre os últimos acontecimentos dentro do BBB 24, da Globo. Após tentar amenizar uma briga entre MC Bin Laden e Isabelle, o pagodeiro falou sobre o comportamento de Wanessa Camargo em relação a outro brother da casa, sem citar nomes.

Assim, em conversa com o funkeiro e Fernanda em um dos quartos, ele iniciou: "Eu estou incomodado com esse bagulho da Wanessa, de cada um ficar olhando só o seu lado. Só o seu lado que é importante, só o que você viveu. Não gosto dessas coisas", comentou Rodriguinho.

E continuou: "O cara não veio 'atirando' em mim desde o início? Aí, quando eu falava, tem aquela coisa de conversar e: 'não, o cara é firmeza'. Só falta falar que eu estou [me] excedendo". Na sequência, o cantor mencionou o episódio em que Davi falou sobre a carreira de Yasmin Brunet.