BBB24: Luana Piovani fala sobre a participação de Wanessa: ‘Absurdo’

Atriz Luana Piovani opina sobre participação de Wanessa no 'BBB 24' e detona falas sobre Davi, citando namoro da cantora com Dado Dolabella

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para opinar sobre a participação da Wanessa Camargo no Big Brother Brasil 24. De forma irônica, a artista criticou o comportamento da filha de Zezé Di Camargo no reality.

Nos Stories do Instagram, Luana repostou uma publicação que citava Wanessa dizendo que estava sofrendo "terror psicológico" no BBB e disparou. "Ai tadinha! Que barra! Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência. Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos!", iniciou a influenciadora.

Em seguida, Luana ironizou a reação da participante ao comportamento de Davi, mencionando o namoro de Wanessa com Dado Dolabella: "Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!".

Luana Piovani e Dado Dolabella namoraram entre 2006 e 2008. O relacionamento chegou ao fim depois que o ator a agrediu em uma boate no Rio de Janeiro. A atriz denunciou o episódio na Justiça e acionou a Lei Maria da Penha contra o ex-namorado.

Wanessa Camargo fala sobre sua relação com Davi

Na madrugada deste sábado, 27, alguns brothers se reuniram na área externa do BBB 24, Wanessa Camargo conversa com Giovanna, Michel, Raquele, Yasmin e Lucas Henrique. A sister volta a falar sobre a percepção que está tendo de Davi e diz que apesar de achar que corre o risco de ser eliminada futuramente pelo que está afirmando, a cantora acredita que está certa.

"Eu posso sair pelo que estou falando, pelo que eu estou dizendo aqui. Porque eu cravei um jogo aqui. Agora, pra mim, não tem outra pessoa que tenha que sair a não ser ele. Ele é perigoso. Gente que mente me dá até coisa", declara Wanessa.