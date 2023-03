Ex-BBB Gizelly Bicalho se indigna com acontecimentos envolvendo Dania Mendez: ''É crime''

Advogada, ex-BBB Gizelly Bicalho se indigna e comenta episódios desrespeitosos envolvendo Dania Mendez no BBB 23

A ex-BBB Gizelly Bicalho comentou os últimos acontecimentos envolvendo a mexicana Dania Mendez no BBB 23. Em sua rede social, a advogada criminalista compartilhou uma breve explicação conforme a lei sobre os episódios nesta quinta-feira, 16.

Dando sua visão profissional sobre o caso, Gizelly comentou que as cenas vistas, de Mc Guimê passando a mão aparentemente no bumbum da intercambista e de Cara de Sapato tentando imobilizá-la de brincadeira, são inadmissíveis.

"Sobre as cenas absurdas da festa do BBB de ontem: O corpo da mulher é inviolável, não é objeto público", esclareceu e frisou a influenciadora.

"NÃO É NÃO e depois do não TUDO É ASSÉDIO e é CRIME", ressaltou a advogada. "Estar alcoolizado não exclui o fato criminoso, não minimiza o ato e tão pouco o crime", explicou detalhadamente.

Outro ex-BBB, o namorado de Laís Caldas, Gustavo Marsengo, também se pronunciou e comentou como os participantes do reality estão tratando a estrangeira indevidamente.

Veja a explicação de Gizelly Bicalho:

Os últimos acontecimentos no BBB 23 envolvendo a estrangeira Dania Mendez estão dando o que falar nas redes sociais, contudo, a Globo não apenas não comentou os episódios polêmicos de acusação de assédio, como também nem tocou em nenhum assunto envolvendo o reality.

A mudança brusca na programação foi logo percebida pelos telespectadores, que estão acostumados com resumo da casa mais vigiada do Brasil no Encontro e depois no Mais Você com Ana Maria Braga.

"Todo dia tem resumo do BBB nos programas Encontro e Mais Você e hoje não falaram nada... Ou a Globo vai passar pano pro assunto da festa, ou estão tomando alguma providência", opinou uma internauta.

++ BBB23: Guimê passa dos limites, acaricia sister, bebe demais e se acidenta: "Vexame"

"Senhora Globo não exibiu nada sobre os acontecimentos do BBB23 nem no Encontro, nem no Mais Você", perceberam outros. "Encontro e Mais Você se omitiram com os fatos ocorridos pela manhã sobre assédio de Mc Guimê e Cara de Sapato sobre Dania Mendez", repararam outros a falta do assunto na programação.

Veja: