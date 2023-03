Ex-BBB Gustavo Marsengo se manifesta sobre forma que BBB 23 está tratando Dania Mendez

O ex-BBB Gustavo Marsengo opinou sobre a forma que os brasileiros do BBB 23 estão tratando a mexicana Dania Mendez durante o intercâmbio de ralities

Nesta quinta-feira, 16, o ex-BBB Gustavo Marsengo foi ao seu Twitter opinar sobre a forma que a mexicana Dania Mendez vem sendo tratada no BBB 23.

A intercambista do programa “La Casa de Los Famosos” chegou no BBB nesta última quarta-feira, 15, e no mesmo dia o influenciador Fred abriu a mala da mexicana pois estava desconfiado que ela fosse uma atriz. No mesmo dia de sua chegada, os brothers incentivaram que ela ficasse com Antônio “Cara de Sapato”.

E, na madrugada deste dia 16, MC Guimê foi flagrado passando a mão no bumbum da mexicana, o que causou revolta nas redes sociais.

Após esta série de abusos cometidos contra a participante estrangeira, o participante do BBB 22 deicidiu se manifestar.

“A mina chega em outro país. Primeira coisa que fazem é mexer na sua mala, sem seu consentimento. Em seguida, mesmo após dizer que tinha um ficante na outra casa, continuam tentando fazer com que ela beije alguém. Abusam do contato para beijar. Mão boba rolando solta. Eeee Brasil”, escreveu o ex-BBB.

Nos comentários, os fãs do namorado da ex-BBB Laís Caldas concordaram com Gustavo e se manifestaram. “Triste isso”, lamentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Que vergonha para nosso país”.

Os espectadores do BBB 23 ficaram preocupados quando na manhã desta quinta-feira, Dania foi chamada para o confessionário e as câmeras da Rede Globo foram cortadas.

Os internautas das redes sociais continuaram pedindo justiça pela forma como a mexicana foi tratada na festa. Após comparecer ao confessionário, Dania voltou a dormir.