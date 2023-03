BBB23: Dania é chamada ao confessionário após polêmica e câmeras são cortadas

Dania é chamada ao confessionário; público nas redes sociais segue pedindo punição

A sister Dania Mendez foi chamada nesta quinta-feira, 16, pela produção do BBB23 para o confessionário. Ela foi até o local após a noite que gerou polêmica no reality.

Nas redes sociais, telespectadores ficaram aflitos com o momento, já que as câmeras foram cortadas. Isso porque não é permitido para o público ouvir conversa entre os participantes e a produção. Não se sabe o que ela foi fazer por lá.

Cerca de cinco minutos depois, a sister deixou o local, foi até o quarto e voltou a dormir. "Eu espero que as medidas necessárias sejam tomadas, claramente teve assédio e uso de força contra ela", comentou um fã. "Será que foi atendimento médico por culpa de ontem?", disse outro lembrando que ela machucou a mão.

Mais cedo, a equipe de Cara de Sapato publicou uma mensagem na qual lamentou o ocorrido e se retratou sobre tudo o que aconteceu."Sobre a madrugada: sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos", disseram.

Chamaram a Dania no confessionário e agora a câmera ta na sala 👀 pic.twitter.com/7oxdL7qCa4 — camis 🤙🏽 (@camisreality) March 16, 2023

Entenda o que aconteceu na última festa:

O comportamento de MC Guimê em sua festa do líder gerou grande repercussão nas redes sociais. Além de beber demais e passar um vexame com uma queda, o funkeiro está sendo acusado de assédio depois de alguns flagras lamentáveis durante a noitada.

Durante o decorrer da festa, Guimê ficou encarando e tentou por mais de uma vez acariciar Dania Mendez. No momento mais absurdo, ele acariciou as costas da sister, que retirou a mão do cantor assim que notou. Em outro flagra que circula nas redes sociais, ele colocou a mão no bumbum da mexicana. A web reagiu acusando o brother de assediar Dania e pede a expulsão do cantor. Lexa, esposa de Guimê, também surgiu bastante abalada e reagiu às acusações.