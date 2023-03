Eliminada do BBB 23 pela segunda vez, Tina curte festival e revela torcida

Em entrevista à CARAS Brasil, Tina revelou como foi deixar o BBB na repescagem e para quem vai sua torcida

Eliminada do BBB 23 pela segunda vez, a modelo Tina (29) não perdeu tempo e já marcou presença no segundo dia de Lollapalooza. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-sister, que está presenciando o festival de música pela primeira vez, compartilhou como foi deixar o programa na repescagem e ainda revelou a sua torcida para os competidores que continuam na luta pelo prêmio do reality.

Tina está participando pela primeira vez do Lollapalooza, e não fez questão de esconder a animação para ver as apresentações do festival, principalmente da banda Tame Impala. "Entrei e já senti o calor vibrante. É um festival de primeiro mundo, eu estou muito animada e muito feliz em estar aqui", compartilhou. A modelo, que foi a terceira participante a ser eliminada do BBB 23, voltou para a repescagem do reality na Casa do Reencontro, mas teve que deixar o programa novamente.

"Parece que eu sou eliminada em semana de evento. Eu curti o Carnaval. Agora estou curtindo o Lollapalooza. Eu saio [do BBB] e entro para os eventos", relatou a ex-sister sobre as eliminações. Tina ainda contou como está se sentindo após a saída da produção: "Libertadora! Já saí, já subi na mesa. Estou me sentindo maravilhosa".

A modelo ficou amiga de Fred Nicácio (36) durante o reality show, e reencontrou o brother na repescagem. O médico foi um dos escolhidos para retornar à casa mais vigiada do Brasil, junto com a sister Larissa (24). Tina fez questão de compartilhar suas expectativas para o colega: "Foi bom, representa a comunidade, lembra essa questão das pautas. Acho que ele vai fazer um jogo maravilhoso e vai puxar alguns aliados". Com torcida definida, ela também incluiu o brother em suas apostas para os vencedores do BBB 23: "Continua a minha torcida, Amanda, Alface e coloquei Fredinho agora no pódio também".