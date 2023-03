BBB 23: Tina cai no choro e é consolada por Larissa: "Não importa o que vão dizer"

Na Casa do Reencontro, Tina desabafa com Larissa e ganha o apoio da colega de confinamento

Na tarde desta quinta-feira, 23, Tina caiu no choro e foi consolada por Larissa. As sisters estão confinadas na Casa do Reencontro com os outros eliminados do BBB 23, e já protagonizaram algumas brigas com outros colegas.

Ao ver a modelo aos prantos, a professora de Educação Física se aproximou e perguntou o que ela estava sentindo. A sister confessou que estava se abraçando e se recolhendo para si mesma após os últimos acontecimentos.

Larissa, então, consolou a amiga. "Tá quase também. Daqui a pouco você está lá com suas filhotas ou não, tá lá no jogo, feliz, tendo outra oportunidade", disse ela, se referindo a repescagem do programa, e a possibilidade dela voltar para a casa do BBB 23.

Tina enxugou o rosto e respondeu: "Estamos prontos. Como diz meu primo: 'Pra cima, não importa o que vão dizer'", disse a modelo, agradecendo a presença da sister na dinâmica. Depois, Larissa ainda deixou uma mensagem de apoio. "Vamos nos apegar nas coisas boas, que são muito maiores do que qualquer coisa. Deus vai fazer o melhor pras nossas vidas. Seja entrar, seja não entrar, Ele vai fazer o melhor. Eu creio", completou.

Richalison se manifesta após Tina revelar que ficou com ele

Na Casa do Reencontro, Tina revelou para os colegas de confinamento que ficou com Richarlison (25), jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira, durante o Carnaval desse ano.

Após a repercussão da revelação da sister, o atleta comentou em uma página do Instagram que falava sobre a notícia, e deu a entender que seu sósia que ficou com a modelo. "Tá aprontando aí, né", brincou o atleta, marcando o perfil do rapaz no comentário.

