Após sister do BBB 23 revelar que ficou com Richarlison, jogador se manifesta

O jogador de futebol Richarlison se manifestou nas redes sociais após Tina contar que ficou com ele no Carnaval

Tina está confinada na Casa do Reencontro do BBB 23, e revelou para os colegas de confinamento que ficou com Richarlison (25), jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira, durante o Carnaval desse ano.

Após a repercussão da revelação da sister, o atleta comentou em uma página do Instagram que falava sobre a notícia, e deu a entender que seu sósia que ficou com a modelo. "Tá aprontando aí, né", brincou o atleta, marcando o perfil do rapaz no comentário.

Muitos internautas chegaram a questionar a revelação de Tina, isso porque Richarlison, que atualmente vive na Inglaterra, jogou duas vezes pelo Tottenham na semana do Carnaval, sendo o primeiro jogo no dia 19, contra o West Ham, e contra o Chelsea, no dia 26. Além disso, o atleta não foi visto em nenhum camarote do Brasil durante o feriado.

Além de ter contado que ficou com Richarlison, Tina também expôs uma troca de mensagens com um cantor famoso, mas não revelou o nome. Ela disse que recebeu um "Oi, preta", e os brothers logo sacaram de quem ela estava falando. Larissa não se conteve e deu mais uma pista: "O do 'ai, preto?', ele é solteiro?", perguntou se referindo ao rapper L7nnon (28), que canta a música viral 'Ai, preto'.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!