BBB 23: Tina expõe affair com jogador da seleção: “Grudada com ele”

Confinada na 'Casa do Reencontro' do BBB 23, Tina detalha romance de carnaval com astro da seleção brasileira e flerte com cantor

Tina Calamba (29) pegou todos de surpresa ao revelar detalhes de sua vida amorosa na ‘Casa do Reencontro’. Disputando uma vaga para retornar ao BBB 23, a angolana abriu o jogo e contou que teve um affair com Richarlison (25), um dos astros da seleção brasileira no carnaval, além de expor um flerte com um cantor famoso, sem revelar nomes.

Em uma conversa com os confinados Fred Nicácio (35), Paula (28) e Larissa (24), a jornalista quebrou o silêncio e revelou todos os detalhes sobre o romance com o jogador de futebol: "No carnaval, a Boo tava lá, a Tata”, contou se referindo a Tata Estaniecki (29) e Boo Unzueta (30), apresentadoras do 'Poddelas' que presenciaram a cena.

Ela ainda relatou um reencontro com as influenciadoras: “Eu fui depois no Poddelas e falei: 'foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'. E ela: 'Ah Meu Deus!, e a Tata: 'Você viu o rosto dele?’” Tina deu risada e explicou que as apresentadoras já estavam a par do affair com Richarlison, que não foi revelado durante a entrevista para o podcast.

Tina também detalhou uma troca de mensagens com um cantor famoso. Sem revelar nomes, a ex-sister disse que recebeu um “Oi, preta”, e os brothers logo sacaram de quem ela estava falando. Larissa não se conteve e deu mais uma pista: “O do ‘ai, preto?’, ele é solteiro?", perguntou se referindo ao rapper L7nnon (28), que canta a música viral 'Ai, preto'.

Larissa esclarece interação com Gabriel Medina

Tina não foi a única a revelar detalhes de sua vida amorosa! Questionada por Paula, Larissa abriu o jogo e explicou a interação com Gabriel Medina. Assim que saiu da casa, os dois trocaram follow no Instagram e a atitude da educadora física, que se relacionou com Fred no BBB 23, deixou uma pulga atrás da orelha. Mas segundo a morena não houveram segundas intenções.