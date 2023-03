BBB23: Paula questiona Larissa sobre interação com Gabriel Medina e sister esclarece

Gabriel Medina e a professora de educação física começaram a se seguir nas redes sociais

Na Casa do Reencontro, alguns ex-brothers conversam sobre experiências que viveram após serem eliminados do programa. Paula pergunta para Larissa sobre uma interação entre a professora de Educação Física e o surfista Gabriel Medina nas redes sociais.

"O Brasil quer saber de uma coisa também: Larissa, responda para gente. Gabriel Medina, essa história é real ou não é?"

Larissa confirma que seguiu de volta o surfista nas redes sociais, mas nega que eles tenham trocado mensagens:

"Vários famosos me seguiram e eu segui de volta. Mas aí encarnaram no Medina, não sei por que. Nada a ver", garante a professora.

Dentro da casa Larissa vivia um romance com o influenciador, Fred, que foi eliminado nesta terça-feira,21. Fora do BBB23, o influenciador Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa.

Ainda sob o efeito da adrenalina, ele disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a sister está na Casa do Reencontro. “Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow.

O jornalista deixou claro que está na torcida para que ela volte ao programa. "Tanto com as relações, tanto com o lado bonzinho, tanto do lado 'malzinho' para cutucar, ir para cima, para mostrar as armas que ela tem. Torço muito para que ela volte e, depois disso, a gente conversa e vai entender o que acontece."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Key Alves debocha de Larissa

Nesta quarta-feira, 22, Key Alves não resistiu e debochou mais uma vez de Larissa e do interesse da professora de Educação Física em engajar nas rede sociais.

Em conversa com Gustavo e Marília, a jogadora de vôlei falou sobre ter visto a sister dizer que deseja ser verificada em uma rede. "Aqui a bonita: 'Ai, será que o TikTok vai me verificar?'. Amiga, olha o que ela está preocupada, eu devia ter falado é mais naquele Jogo da Discórdia, falei é pouco".