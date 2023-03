Tina, do BBB 23, ficou com Richarlison? Entenda caso envolvendo jogador de futebol

Burburinho sobre affair entre Tina e Richarlison se iniciou após conversa da sister dentro do BBB 23

A influenciadora Tina Calamba (29), uma das ex-participantes do BBB 23, tem causado o maior burburinho nas redes sociais após viralizar um boato a respeito de seu envolvimento com o jogador de futebol Richarlison (25). O rolo entre os dois teria acontecido no Carnaval.

A fofoca surgiu logo após Tina fazer comentários sobre Richarlison durante o confinamento da Casa do Reencontro, dinâmica de repescagem do BBB 23. No entanto, tudo não passou de um mal entendido do público .

Durante a conversa, Tina comentou com Larissa sobre como sua vida estava agitada após a eliminação do programa. Ela confessou que teria ficado com uma pessoa no Carnaval e até mesmo participado do podcast PodDelas.

"No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no Poddelas, aí falei: 'foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'. E ela: 'Ah Meu Deus!, e a Tata: 'Você viu o rosto dele?'", relatou a angolana.

O comentário da ex-BBB acabou atrapalhando algumas pessoas, que passaram a misturar os acontecimentos. Isso porque logo em seguida a angolana falou sobre Richarlison, celebridade sugerida para ela cumprir um desafio divertido do programa.

CASO GEROU SÉRIO PRONUNCIAMENTO

Na noite desta quinta-feira, 23, a equipe de Tina precisou fazer um pronunciamento oficial para negar os boatos e garantiu que iria notificar quem continuasse compartilhando fake news.

"Tina é jornalista e se compromete com a verdade, então iremos trabalhar com ela. Ao que afirma ter ficado com Tina, nossa equipe jurídica o notificará. Estejam atentos às notícias, mas não comprem tudo que veem", diz a nota.

Leia também:MC Guimê fala sobre o fim do casamento com Lexa: "Sigo buscando o perdão"

Com a repercussão do boato, Richarlison chegou a se pronunciar nas redes sociais. Ele garantiu que não era ele e brincou com a possibilidade de ter sido seu sósia. Se divertindo com a situação, o influencer confirmou, mas tudo não passava de uma trollagem. "Eu não peguei a Tina, não. Nem conheço ela, agora que fiquei sabendo que ela está no BBB” , disse o rapaz, em entrevista ao jornal Extra.