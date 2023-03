MC Guimê fala sobre o fim do casamento com Lexa: "Sigo buscando o perdão"

Em conversa com os seguidores, MC Guimê falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Lexa

MC Guimê (30) usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Lexa (28). A cantora decidiu colocar um ponto final no relacionamento dos dois após ele ser expulso do BBB 23, acusado de assediar Dania Mendez.

Nesta quinta-feira, 23, após reaparecer no Instagram, funkeiro abriu uma caixa de perguntas nos Stories e respondeu algumas perguntas dos seus seguidores. Entre os diversos questionamentos, um internauta quis saber se o cantor estava feliz e disse que espera vê-lo "feliz com a Lexa".

Guimê postou uma foto do punho, exibindo a tatuagem com o nome da cantora, e afirmou que a ahora ex-esposa não o abandou durante esse período conturbado que passou. "Bem graças a Deus. Feliz na medida do possível. Também quero, a Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros", afirmou ele.

Em seguida, o cantor contou que segue buscando o perdão de Lexa, e seguirá grata por tudo que ela fez por ele. "Agora ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", finalizou.

MC Guimê escolhe brothers para voltar ao BBB

Mais cedo, MC Guimê escolheu os dois participantes que quer ver de volta no BBB 23. Em seu perfil nas redes sociais, ele declarou torcida para Tina Calamba e Larissa Santos. Segundo ele, são as duas que merecem voltar ao programa para uma segunda chance.

