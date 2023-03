Arthur Picoli revela que já ficou com sister do BBB 21 e expõe motivo do término

O ex-BBB Arthur Picoli deu detalhes sobre seu envolvimento com uma participante do BBB 21, edição que participou

Arthur Picoli (28) participou do 'Mesacast Tá BBB On' nesta quinta-feira, 24, e durante o programa, ele fez altas revelações.

O ex-participante do BBB 21 contou que fora do reality show ficou com Thais Braz (30), que participou da mesma edição que ele.

"Sim, um dia já rolou Arthur e Thaís, mas faz bastante tempo. Hoje em dia, ela é minha amiguinha. A galera enche nosso saco nas redes sociais por isso", revelou ela, contando que os fãs shippavam os dois.

Em seguida, Arthur explicou o motivo do relacionamento não ter ido para frente, e brincou ao afirmar que os dois são 'emocionados', então preferiram manter a amizade. "Hoje é uma situação muito bem resolvida. São dois emocionados, gente, é mais fácil cada um para o seu lado", ressaltou.

Vale lembrar que no BBB 21 Arthur se relacionou com Carla Diaz (32), contudo, o romance não vingou fora do programa. Atualmente, a atriz está noiva de Felipe Becari.

Fotos de sunga

Recentemente, Arthur deixou a internet completamente maluca ao posar na piscina usando uma sunga preta, exibindo seu abdômen trincado e seus braços para lá de musculosos. "Life is life", escreveu ele na legenda. Além da sunga, o famoso completou seu look de piscina com um óculos de sol e um relógio branco.

