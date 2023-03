De sunga, Arthur Picoli deixa seguidores animado ao exibir abdômen trincado

Ex-BBB Arthur Picoli esquenta web ao mostrar corpo sarado em foto na piscina

Nesta terça-feira, 14, o ex-BBB e influenciador Arthur Picoli (28) decidiu deixar a internet completamente maluca! O ex-participante do Big Brother Brasil 21 decidiu posar na piscina usando uma sunga preta, exibindo seu abdômen trincado e seus braços para lá de musculosos.

“Life is life”, escreveu o musculoso, em inglês, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Além da sunga preta, Arthur completou seu look de piscina com um óculos de sol e um relógio branco. O fortão aproveitou para mostrar seu corpo cheio de tatuagens, que arrancou diversos elogios de seus seguidores.

“Liiiiiiindu!!!”, escreveu o ex-BBB e fazendeiro Caio Afiune. “Aulas, cria! E que aulas, hein?”, exaltou um outro internauta, fazendo referência a famosa frase que o influenciador falava na casa mais vigiada do país. “O close do gato”, brincou um terceiro seguidor.

Veja a publicação do influenciador e ex-BBB Arthur Picoli exibindo seu abdômen trincado de sunga na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Picoli (@arthurpicoli)



Ex-BBB Arthur seduz com foto de sunga

Há poucos dias, Arthur Picoli elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de sunga nas redes sociais. Ele colocou o corpão para jogo ao tirar a camisa e exibir seu peitoral musculoso. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dele. "Gato demais", disse um seguidor. "Zero defeitos", afirmou outro. "Maravilhoso", declarou mais um.