Arthur Picoli revela motivo para ter saído do grupo de ex-BBBs

Ex-BBB Arthur Picoli conta o que o incomodou em um grupo de mensagens dos ex-colegas de confinamento e revela qual foi a sua atitude

O ex-BBB Arthur Picoli contou que não faz mais parte do grupo de mensagens com os outros ex-colegas de confinamento. Em uma participação no Mesacast do Gshow, ele contou que decidiu sair do grupo quando percebeu não tinha interação entre os participantes.

“Caio mandava mensagem dando 'bom dia' e ninguém respondia, aquilo me incomodou”, disse ele, que ainda revelou que o grupo se chamava 'Manutenção externa'.

Então, Arthur disse que criou outro grupo. “Aí falei para criarmos um grupo com quem realmente se falava, grupo da fofoca”, revelou.

Ex-BBB Arthur seduz com foto de sunga

Há poucos dias, Arthur Picoli elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de sunga nas redes sociais. Ele colocou o corpão para jogo ao tirar a camisa e exibir seu peitoral musculoso.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dele. "Gato demais", disse um seguidor. "Zero defeitos", afirmou outro. "Maravilhoso", declarou mais um.