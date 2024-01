BBB 24: Yasmin diz o que fará ao descobrir quem comentou sobre seu corpo

A modelo Yasmin Brunet contou como reagirá fora do BBB 24 ao descobrir qual brother falou sobre os corpos das sisters no reality

Após conversarem sobre Davi no BBB 24, da Globo, Rodriguinho, Yasmin Brunet e Giovanna Pitel seguiram reunidos na área externa da casa mais vigiada do país falando sobre outras questões envolvendo o jogo. Ao longo do bate-papo, os brothers recordaram os comentários polêmicos que podem ter levado Nizam e Lucas Pizane à eliminação.

Rodriguinho, então, iniciou: "Queria lembrar o que foi falado aquele dia. É que eu não participei, sabe?", disse o pagodeiro. "Se ninguém quer repetir é porque foi bizarro, essa é a real, ponto final. É porque não quer se comprometer. E o mínimo que pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou, né?", opinou Yasmin.

"Quem teve que pagar já pagou, né?", declarou Rodriguinho. "Será?", refletiram as duas sisters. "Só o Vini que tá aí nessa bola agora", garantiu o cantor. Yasmin Brunet, por sua vez, contou aos colegas de confinamento como deve reagir fora do reality show ao descobrir que falaram sobre seu corpo.

"Cara, se eles falaram alguma coisa escrota da gente, e acabou que eu fiquei do lado de um deles, eu vou ficar muito p***, vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro. Tô ficando com raiva já", disparou a modelo. "Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso", declarou Rodriguinho, por fim.

Vale lembrar que o artista estava presente no episódio envolvendo falas polêmicas sobre os corpos de Yasmin e Isabelle. Sua equipe, inclusive, publicou uma nota lamentando o ocorrido.

FALA! Yasmin dispara na frente de Rodriguinho: “Eu quero saber o que eles falaram! Se eles falaram alguma coisa escrot* da gente e eu fiquei do lado deles, eu vou ficar muito put*. Imagina ficar do lado de um macho escrot*!” #BBB24#TeamYasminpic.twitter.com/UNBJYW3uL3 — Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) January 22, 2024

Big Boss dá bronca em tom de 'ameaça' na Giovanna

O clima ficou tenso para Giovanna na casa do BBB 24, da Globo, nesta segunda-feira, 22. Ela levou uma bronca do Big Boss na frente de todo mundo. Pelos alto-falantes da casa, a equipe do reality show lembrou a sister de cuidar direito do seu pé. Inclusive, a voz misteriosa informou que ela pode ser retirada do programa caso não do machucado da forma correta.

A voz do Big Boss disse: "Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar".