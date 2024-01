BBB 24: Rodriguinho critica postura de Davi no jogo: 'Não vai ganhar'

Líder da semana no BBB 24, Rodriguinho retomou o suposto comentário feito por Davi sobre os participantes Camarotes do reality show

O cantor Rodriguinho, líder da semana no BBB 24, da Globo, analisou os últimos acontecimentos do jogo com Giovanna Pitel. Em conversa com a sister na área externa da casa mais vigiada do país, o pagodeiro mencionou Davi e retomou o assunto sobre o motorista de aplicativo.

Ao longo do bate-papo, o brother recordou o episódio em que Davi, supostamente, teria afirmado que os participantes do Camarote não mereciam ganhar o reality show. Ele, inclusive, já negou que tenha disparado o comentário. "Fora da casa deve ser um menino incrível, trabalhador. Não posso falar dele fora da casa, posso falar aqui [dentro]. Mas quando ele fala de mim, que eu não mereço [o prêmio], ele está falando fora da casa", observou Rodriguinho.

E continuou: "Quando ele olha para a minha cara e fala 'você não merece ganhar', 'Wanessa não merece ganhar', tá falando da gente lá de fora e não da gente aqui dentro. Tá falando o que ele sabe da gente lá de fora". "Aí, você tem um ponto", concordou Pitel.

Rodriguinho, então, seguiu falando sobre seu merecimento referente ao valor final do BBB 24. "Então, vamos falar daqui [de dentro]. Eu posso passar por todas as etapas de sofrimento, tensão, falsidade, briga, de tudo e na hora não mereço? Ganhar, eu não posso?", refletiu o pagodeiro.

Por fim, o líder da semana criticou a postura do rival de jogo após os últimos acontecimentos. "O Davi não vai ganhar. Está mentindo, fazendo tanta confusão, uma hora vão descobrir, ele vai sair. Se existir justiça no mundo, ele não vai ganhar [o programa]", concluiu.

Rodriguinho diz que Davi não ganha o programa por mentir o tempo todo. pic.twitter.com/vzr6ovRUu2 — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) January 22, 2024

Davi conversa com MC Bin Laden após polêmica

Após a formação de um novo paredão no BBB 24, da Globo, os brothers MC Bin Laden e Davi decidiram conversar a respeito da polêmica envolvendo os Camarotes do reality show. Tudo começou quando o motorista de aplicativo foi acusado de ter afirmado que os participantes famosos não merecem ganhar o prêmio final do jogo.

Na área externa da casa, Davi relatou mais uma vez não se recordar que tenha dito a frase. "Mas, voltando ao assunto referente ao Camarote, eu não me recordo de ter falado isso, que o Camarote não merece ganhar o prêmio. Não me recordo mesmo, por isso que eu estou aqui, porque se eu recordasse, eu não colocaria a minha cara de pau aqui para falar", assegurou o brother.

E continuou: "Não tenho nada contra você e nem nada contra ninguém que é Camarote nessa casa. Nem Camarote e nem Pipoca", garantiu Davi. MC Bin Laden, então, questionou se o colega de confinamento também teria afirmado que gostaria de 'testar' a força dos participantes famosos no paredão, ouvindo a negativa do jovem.

Em seguida, os brothers deram um aperto de mão e finalmente se resolveram: "O que eu tinha que falar, do que eu estava sentindo, eu falei ao ponto de entender errado. Assim, eu estou até mais leve porque eu precisava entender algumas coisas que eu não estava entendendo", afirmou Bin Laden. "A gente tinha que resolver esse ponto. Tinha que conversar para não ficar essa inimizade, não ficar esse clima estranho", finalizou Davi.