BBB 24: Rodriguinho nega falas polêmicas sobre Yasmin Brunet: 'Coisas de homem'

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo colocam Rodriguinho na parede e brother nega declarações problemáticas dentro do BBB 24

Na noite de quarta-feira, 17, a eliminação de Lucas Pizane agitou os brothers no reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Os confinados especulam que o motivo de sua saída estaria relacionado a uma conversa com Rodriguinho. Yasmin Brunet e Wanessa Camargo quiseram saber o que foi dito, mas o cantor negou comentários polêmicos.

O assunto surgiu quando Yasmin analisou atentamente o discurso de Tadeu, que entregou a falta de posicionamento de Pizane. Juntando os pontos, a loira chegou à conclusão de que alguns brothers poderiam ter feito comentários pesados durante a conversa previamente exposta pelo ex-participante, que preferiu não entregar os responsáveis pelas falas.

Sem saber, Yasmin e Wanessa colocaram Rodriguinho na parede e questionaram sobre a conversa. O cantor, que fez declarações polêmicas sobre o corpo da modelo, afirmou que se lembraria caso as falas fossem muito pesadas. Ele contou que na ocasião, Vinicius Rodrigues estava apenas falando sobre as mulheres da casa com quem se relacionaria: “É aquelas coisas de homem, brincadeira”, justificou.

Yasmin e Wanessa estão conversando com Rodriguinho sobre o que o Pizane ouviu no quarto. Yasmin disse que era coisa sobre mulher.



Rodriguinho disse que então foi sobre o Vinicius, que falou sobre as meninas que queria ficar: "É aquelas coisas de homem, brincadeira" #BBB24pic.twitter.com/kaiQK5A1bt — Central Reality (@centralreality) January 17, 2024

O pagodeiro ainda tentou responsabilizar o atleta pela polêmica, dizendo que poderia ser algo que ele disse sobre a participante Isabelle, mas ele apenas reafirmou seu interesse na sister durante a conversa: "Mas eu não acho que foi nada tão assim não. Não teve escrotidão, se não eu me lembraria”, disse Rodriguinho, que foi confrontado por Wanessa.

“É algo nesse nível. Coisa pesada que ele [Pizane] normalmente não ouve, e para ele que é um cara comprometido, não é legal ouvir. Ele não tem o jogo de cintura que eu tenho”, a cantora pontuou, mas o colega de confinamento negou mais uma vez os comentários: “Eu não falei nada. Tenho certeza”, o artista mentiu novamente.

Para quem não acompanhou, Rodriguinho causou polêmica na semana passada ao opinar sobre o corpo de Yasmin em um conversa com Nizam: "Eu acho ela bem bonita. Já foi melhor. Ela tá mais velha hoje, mas ela é bonita ainda", disse o cantor. "Eu não estou falando do rosto. O rosto é lindo. Eu achei o corpo dela meio estranho", respondeu Nizam.

Os brothers então elogiaram Yasmin, dizendo que ela é "gente boa" e que "surpreendeu", e Rodriguinho voltou a falar sobre a aparência da sister. "Você percebe, ela está mais velha. Ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro", disse. "Ela tá depositando a ansiedade", completou Pizane, que saiu da casa na última terça-feira, 16.

Lucas Pizane assume erro em episódio envolvendo Yasmin:

Após sua eliminação, Lucas Pizane participou do Bate-Papo BBB e admitiu que foi omisso em episódio envolvendo comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. Durante a conversa, a apresentadora quis saber o motivo de Pizane não ter revelado para a modelo as falas que ouviu de Rodriguinho e Nizam. Ele, então, justificou seu erro.