BBB 24: Lucas Pizane assume erro em episódio envolvendo Yasmin: 'Fui frouxo'

Terceiro eliminado do BBB 24, Lucas Pizane reconheceu omissão durante comentários de brothers sobre corpo de Yasmin Brunet

O brother Lucas Pizane, terceiro eliminado do BBB 24, da Globo, participou de uma longa conversa com Thais Fersoza e Ed Gama no Bate-Papo BBB. Ao rever alguns momentos de sua trajetória no jogo, o músico admitiu que foi omisso em episódio envolvendo comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Durante a conversa, a apresentadora quis saber o motivo de Pizane não ter revelado para a modelo as falas que ouviu de Rodriguinho e Nizam. Ele, então, respondeu: "Eu sabia que eu estava completamente errado em relação a essa omissão. Essa minha fala pra ela foi uma fala de peso na consciência. Frouxidão mesmo, fui frouxo".

Na sequência, Thais Fersoza revelou ao brother que o público esperava uma reação diferente por sua parte, uma vez que ele demonstrou não concordar com os comentários dos aliados sobre a alimentação de Yasmin Brunet. "Pela atitude que você teve de ter ficado quieto, a gente falou assim 'ele vai se posicionar, ele vai falar alguma coisa. Mas você ficou de boa com ele [Nizam], até botou no seu pódio", disse ela.

Ao final do assunto, Lucas Pizane reforçou que cometeu um grande erro por optar ficar em silêncio e reconheceu que poderia ter agido de outra forma. De acordo com ele, o medo de dar uma maior 'visibilidade' ao assunto falou mais alto.

"É um comportamento que eu não concordo, que eu não quero pra minha vida (...) Lá dentro o pensamento é 'será que ninguém viu e se eu falar vou dar visibilidade pra isso?'", explicou o eliminado.

Pizane falando que já sabia que tinha errado em ter ouvido calado as falas sobre a Yasmin e que não contou a ela porque realmente foi frouxo e pedindo desculpas pic.twitter.com/4coGTWJi1j — Caio jornalista. (@caioxe) January 17, 2024

Nizam analisa eliminação de Pizane e conclui: 'Não se posicionou'

Bastante abalado com a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, o brother Nizam parou para analisar a escolha do público, anunciada por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira, 16. Momentos antes, o executivo de contas se desesperou e caiu no choro com a saída do colega.

Em conversa com Fernanda e Rodriguinho na área externa da casa mais vigiada do país, ele disse acreditar que o grupo todo será eliminado nos próximos paredões. "Toda vez que um de nós for para o paredão, vamos ser nós que vamos ser eliminados. Isso é sem dúvidas", refletiu.

E continuou: "Porque isso pode significar que o público está contra o nosso posicionamento, não só o do Pizane. Você não está entendendo", explicou para Rodriguinho. O pagodeiro, então, relatou seu ponto de vista: "Eu nunca tive o posicionamento dele, cara. A gente sempre brigava com ele, inclusive, por conta do posicionamento dele", disse.