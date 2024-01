BBB 24: Nizam analisa eliminação de Pizane e conclui: 'Não se posicionou'

Abalado com a saída de Lucas Pizane do BBB 24, Nizam tentou entender o motivo do brother ter sido eliminado pelo público

Bastante abalado com a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, o brother Nizam parou para analisar a escolha do público, anunciada por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira, 16. Momentos antes, o executivo de contas se desesperou e caiu no choro com a saída do colega.

Em conversa com Fernanda e Rodriguinho na área externa da casa mais vigiada do país, ele disse acreditar que o grupo todo será eliminado nos próximos paredões. "Toda vez que um de nós for para o paredão, vamos ser nós que vamos ser eliminados. Isso é sem dúvidas", refletiu.

E continuou: "Porque isso pode significar que o público está contra o nosso posicionamento, não só o do Pizane. Você não está entendendo", explicou para Rodriguinho. O pagodeiro, então, relatou seu ponto de vista: "Eu nunca tive o posicionamento dele, cara. A gente sempre brigava com ele, inclusive, por conta do posicionamento dele", disse.

Por fim, Nizam recordou o discurso de Tadeu Schmidt e concluiu que Lucas Pizane pode ter sido eliminado do BBB 24 por algo que seu grupo tenha falado nos últimos dias. "Ok, mas sabe o que eu penso agora? Talvez a gente tenha falado a m**** para que ele precisasse se posicionar. É isso que está me pegando. Às vezes ele não se posicionou contra nós", lamentou.

O Nizam preocupadíssimo pensando se era com eles que o Pizane tinha que se posicionar e não posicionou aaaaaa#BBB24pic.twitter.com/c0CbELN4gT — ac 🪷 (@azinhacomenta) January 17, 2024

Matteus toma decisão após resultado do paredão: 'Efeito manada'

A eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, deixou os brothers bastante reflexivos durante a madrugada desta quarta-feira, 17. Após o músico se despedir dos colegas de confinamento e sair da casa mais vigiada do país, Matteus refletiu a respeito do resultado da berlinda.

"Não foi ele que saiu agora. Você sabe, né?", disse o brother em conversa com MC Bin Laden. Matteus, então, seguiu falando que não firmará aliança com nenhum grupo e continuará com seu jogo individual.

"Eu pareço uma planta. Já recebo planta, não sei de quem eu recebo. Eu vou analisando conforme são as coisas. Eu não vou me enraizar em nenhum grupo. Isso que está acontecendo hoje, uma hora vocês vão saber. Vai vir à tona. Isso que está acontecendo hoje foi porque o Pizane se enraizou", analisou o participante.

E completou: "Um grupo de cinco pessoas. Uma pessoa fez uma coisa errada, o efeito para dar um efeito manada, embala todos". Lucas Pizane fazia parte do grupo de Nizam e Rodriguinho, ambos envolvidos em diversas polêmicas nos últimos dias.