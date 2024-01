BBB 24: Reação de Nizam em eliminação de Lucas Pizane viraliza na web

Sentiu! Nizam se desesperou e caiu no choro ao descobrir que o brother Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB 24

O resultado do terceiro paredão do BBB 24, da Globo, pegou alguns brothers de surpresa na noite desta terça-feira, 16. O participante Nizam, bastante próximo de Lucas Pizane no jogo, caiu no choro com a eliminação do colega de confinamento.

O músico recebeu apenas 8,35% da média dos votos do público para permanecer no reality show e enfrentou a berlinda da semana ao lado de Davi, que somou 63,21% e confirmou o favoritismo dos telespectadores, e Beatriz, 28,44%.

Após ouvir o discurso de Tadeu Schmidt, Nizam precisou ser consolado pelos demais brothers da casa. Nas redes sociais, internautas não deixaram passar despercebida a reação desesperada do executivo de contas e colocaram o ocorrido entre os assuntos mais comentados da web.

"Nizam chorando por causa da saída do pizane? Não, foi porque ele descobriu que é odiado aqui fora!", comentou um fã do programa. "Isabelle indo abraçar o Davi, Nizam chorando com a eliminação do Pizane. Isso aqui pra mim é cinema!", declarou outro. "A casa caiu", brincou um terceiro.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt durante eliminação do BBB 24:

"Muito bem. Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 23. Já vamos para a terceira eliminação. No calendário normal de BBB, hoje seria a primeira. Pensaram nisso? E se fosse a primeira, todo mundo já acharia que foi pouco tempo. Por outro lado, vocês aí dentro já se pegaram falando: 'Nossa, parece que a gente está aqui há meses'", iniciou o apresentador.

"É pouco tempo ou é muito tempo? O filósofo Sêneca, dois mil anos atrás, lá no Império Romano, dizia o seguinte sobre esse tema: ‘Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito’. Não é que temos pouco tempo. Mas sim que desperdiçamos muito. Dois mil anos atrás já se falava isso sobre a vida. Imagine se o Seneca assistisse ao BBB", continuou.

E completou: "E quando a gente fala sobre o BBB, sobre como jogar esse jogo, uma palavra que sempre surge e que todos vocês repetem: posicionamento. A importância de se posicionar é de fato inquestionável. O problema é se você acha que está se posicionando, mas não está. Na verdade, está fazendo outra coisa. Ou até se apresentou para o jogo em determinada situação, mas em outra preferiu não se envolver".

"Posicionamento não é só na hora da treta, não é só na hora do programa ao vivo. Posicionamento pode ser a qualquer momento. Sobretudo quando o destino implora que você mostre o que você pensa, defenda suas ideias. A oportunidade passou na sua frente e você não viu. E não vai ter outra chance. Porque quem deixa o BBB 24 hoje é, você. Pizane", finalizou Tadeu Schmidt.