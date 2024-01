Quem deve deixar o BBB? Enquete confirma favoritismo de brother

Em modo turbo, o terceiro paredão do BBB 24 foi formado entre Davi, Beatriz e Lucas Pizane

O modo turbo do BBB 24 tem feito o público de casa se despedir mais cedo de alguns participantes, mesmo alguns sendo queridos pela audiência. Em meio às dúvidas sobre o resultado do paredão, a enquete da CARAS Brasil tem confirmado o favoritismo de dois dos participantes emparedados.

Disputando a preferência do público, Davi, Beatriz e Lucas Pizane acabaram provocando discussões nas redes sociais e mostraram que o resultado pode ser incerto. No entanto, para os leitores da CARAS, o favoritismo permanece com Davi.

O baiano recebeu 61.63% dos votos e deve continuar no jogo como um dos favoritos dos telespectadores do reality. Em seguida, Beatriz aparece com 22.05% e Lucas Pizane com 16.32% , se tornando o provável eliminado da noite.

CONTINUE VOTANDO EM QUEM DEVE SER SALVO

Quem deve continuar no BBB 24? DAVI

Beatriz

Lucas Pizane

A formação do paredão aconteceu no último domingo, 13, pouco depois da eliminação de Thalyta. Na mesma edição, o professor Lucas Henrique conquistou a liderança em uma prova que necessitava sorte e conhecimentos gerais. Ele foi o responsável por colocar Beatriz direto no paredão, com a justificativa que é uma pessoa que ele não é tão próxio no confinamento.

Leia também: BBB 24: Namorada de Pizane lamenta amizade de baiano com Rodriguinho e Nizam

Na tentativa de se livrar da berlinda, a moça pediu aos aliados que votassem em Pizane, para que ela tivesse mais chances de voltar do paredão. No confessionário, o baiano recebeu quatro votos e acabou empatando com Alane, que terminou sendo salva pelo líder. "Tenho mais troca no dia a dia com a Alane", disse Lucas.

O terceiro participante acabou sendo escolhido a partir de uma nova dinâmica, onde os vetados da votação Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus, tiveram que entrar em consenso quanto a um único nome para colocarem na berlinda. Apesar de divergências, eles apontaram Davi como o indicado.