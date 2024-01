BBB 24: Namorada de Pizane lamenta amizade de baiano com Rodriguinho e Nizam

Em entrevista à CARAS Brasil, namorada de Lucas Pizane avaliou participação do cantor no BBB 24 e revelou insatisfação com amizades do brother

Beatriz Esquivel, namorada de Lucas Pizane, do BBB 24, confessa que não avaliou muito bem as amizades que o baiano construiu dentro do confinamento. Em entrevista à CARAS Brasil, a moça comentou um pouco sobre a personalidade do brother e revelou como tem sido a angústia de acompanhar tudo à distância.

"Lucas é um menino muito doce, e que não costuma se envolver em conflitos", revelou ela, que tem quatro meses de namoro com o cantor. Diante dos últimos acontecimentos do jogo, ela acredita que a pressão do confinamento pode ter mexido um pouco com a cabeça de Pizane.

Na última semana, Pizane foi alvo de críticas por ter participado de uma conversa problemática com Rodriguinho, Nizam e Vinícius no quarto do líder. Na ocasião, os rapazes fizeram comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet e ridicularizaram Davi e Isabelle.

Apesar de ter achado errado, Pizane preferiu não rebater os colegas e, apenas, quase dois dias depois, ele decidiu alertar os brothers sobre o que achava da situação. "A forma dele alertar as pessoas a respeito do erro delas, sempre é através de diálogo", defende Beatriz.

"Creio que pela pressão de estar confinado, e por se tratar de homens mais velhos, ele tenha decidido apenas se afastar do ambiente para depois chamar atenção dos envolvidos, e mesmo assim, se incomodou por não ter tido naquele momento, força o suficiente para expressar o quanto ele não concorda com aquelas falas", completa.

Em meio às dúvidas do resultado do paredão, ela acha que a amizade de Pizane com Nizam e Rodriguinho não deve durar muito tempo. "Torço por isso", afirma ela, que ainda reforça: "Ele vai enxergar com o passar dos dias como eles são verdadeiramente".

Sobre as críticas e ataques nas redes sociais, Beatriz confessa que amigos e familiares de Lucas têm se preservado, para evitar o desgaste emocional. "Honestamente preferimos evitar de ler ataques. O mal se destrói sozinho, e não acho que vale a pena nutrir nossa mente com coisas ruins. Preferimos focar nas pessoas que têm carinho por ele e torcem pelo seu sucesso", finaliza.