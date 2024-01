BBB 24: Matteus toma decisão após resultado do paredão: 'Efeito manada'

Reflexivo, Matteus analisou a eliminação de Lucas Pizane do BBB 24 e criticou formação de grupos no jogo

A eliminação de Lucas Pizane do BBB 24, da Globo, deixou os brothers bastante reflexivos durante a madrugada desta quarta-feira, 17. Após o músico se despedir dos colegas de confinamento e sair da casa mais vigiada do país, Matteus refletiu a respeito do resultado da berlinda.

Na área externa, ele rasgou elogios para Pizane e revelou que gostaria de conversar com MC Bin Laden depois. "É aquilo que a gente falou", declarou o funkeiro. O estudante de engenharia agrícola, então, disparou: "Não foi ele que saiu agora. Você sabe, né?".

Giovanna Lima, que também estava ao lado dos brothers, afirmou que Lucas Pizane representou outra pessoa no paredão. Matteus, por sua vez, seguiu falando que não firmará aliança com nenhum grupo e continuará com seu jogo individual.

"Eu pareço uma planta. Já recebo planta, não sei de quem eu recebo. Eu vou analisando conforme são as coisas. Eu não vou me enraizar em nenhum grupo. Isso que está acontecendo hoje, uma hora vocês vão saber. Vai vir à tona. Isso que está acontecendo hoje foi porque o Pizane se enraizou", analisou o participante.

E completou: "Um grupo de cinco pessoas. Uma pessoa fez uma coisa errada, o efeito para dar um efeito manada, embala todos". Lucas Pizane fazia parte do grupo de Nizam e Rodriguinho, ambos envolvidos em diversas polêmicas nos últimos dias.

Matteus comenta que Pizane pode ter sido eliminado por carregar a culpa de uma pessoa do grupo que ele estava.



“Por isso que eu tô vendo que minha análise não é errada, posso ter meus defeitos, estar quietao, mas eu tô analisando.”#TeamMatteus#BahMatteus#BBB24pic.twitter.com/V7dISoQrBc — Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) January 17, 2024

Reação de Nizam em eliminação de Lucas Pizane viraliza na web

O resultado do terceiro paredão do BBB 24, da Globo, pegou alguns brothers de surpresa na noite desta terça-feira, 16. O participante Nizam, bastante próximo de Lucas Pizane no jogo, caiu no choro com a eliminação do colega de confinamento.

Após ouvir o discurso de Tadeu Schmidt, Nizam precisou ser consolado pelos demais brothers da casa. Nas redes sociais, internautas não deixaram passar despercebida a reação desesperada do executivo de contas e colocaram o ocorrido entre os assuntos mais comentados da web.

"Nizam chorando por causa da saída do pizane? Não, foi porque ele descobriu que é odiado aqui fora!", comentou um fã do programa. "Isabelle indo abraçar o Davi, Nizam chorando com a eliminação do Pizane. Isso aqui pra mim é cinema!", declarou outro. "A casa caiu", brincou um terceiro.