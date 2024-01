BBB 24: Big Boss dá bronca em tom de ‘ameaça’ na Giovanna

Eita! O Big Boss perdeu a paciência com Giovanna, que está com o pé machucado, e deu uma bronca na frente de todos os participantes

O clima ficou tenso para Giovanna na casa do BBB 24, da Globo, nesta segunda-feira, 22. Ela levou uma bronca do Big Boss na frente de todo mundo. Pelos alto-falantes da casa, a equipe do reality show lembrou a sister de cuidar direito do seu pé. Inclusive, a voz misteriosa informou que ela pode ser retirada do programa caso não do machucado da forma correta.

A voz do Big Boss disse: "Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientada. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé machucado. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar”.

Enquanto ia tudo, Giovanna fez sinal de positivo com as mãos e concordou com a orientação. Porém, logo depois, ela começou a chorar e foi acolhida pelos colegas. Ela disse que estava se sentindo inútil no programa por causa do seu pé machucado.

Vale lembrar que a sister sofreu uma fratura no pé durante a festa do dia 11 de janeiro, logo no início do Big Brother Brasil 24. Ela sentiu dores no pé e pediu atendimento médico. Então, ela foi diagnosticada com fratura no quinto metatarso e deverá usar uma bota ortopédica por cinco semanas e também muletas para andar.

