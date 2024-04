BBB 24: Veja o vídeo de Bia e Alane dizendo que comeriam tudo da casa

Após exposição de Davi no 'Sincerão', reveja o momento em que Bia e Alane diziam que comeriam todos os alimentos da casa por conta do paredão

No Sincerão desta segunda-feira, 08, Davi deu o que falar, inclusive, iniciou uma dicussão com Beatriz após expor na dinâmica que a sister teria falado que comeria todos os alimentos da casa. A atitude foi colocada como "egoísta" pelo baiano e a comerciante não gostou nem um pouco.

O momento em que a vendedora do Brás prometeu que comeria tudo realmente existiu e foi protagonizado ao lado de sua aliada Alane. No vídeo, é possível ver a dupla comentando que pegariam tudo.

"Eu vou pegar três, a gente vai sair mesmo, fod*-se, sair pegando miojo de todo mundo, fod*-se...", começou Alane. "Vou comer tudo, vou rapar tudo... não tem muito o que fazer", declarou Bia.

No Sincerão desta segunda-feira, 08, Davi colocou a placa de "egoísta" por ter visto Beatriz falar que comeria todos os alimentos. A comerciante não gostou nem um pouco da crítica e discutiu com o baiano. Ela comentou que vê desespero no comportamento dele para mostrar jogo para o Brasil.

Veja o vídeo de Beatriz e Alane:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Davi critica fala de Isabelle sobre Matteus

O Sincerão desta segunda-feira, 08, agitou o grupo que até então estava unido, o Fadas. Após discutir com Beatriz ao colocar a placa de "egoísta" para a sister, Davi criticou a escolha de Isabelle durante a dinâmica em relação a Matteus.

No Sincerão, a manauara colocou a placa de "vetezeiro" no gaúcho e chegou até levar uma atenção de Tadeu Schmidt para explicar melhor a sua escolha. Davi então criticou e questionou a explicação dada pela dançarina.

"Tu vacilou feio...", opinou o motorista de aplicativo. Isabelle concordou: "Minha consciência está queimando até agora." Davi então continuou: "Tu brincou com uma parada que é séria. Do jeito que estava falando, parecia que estava brincando." Veja mais aqui.