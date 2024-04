BBB 24: Davi critica fala de Isabelle sobre Matteus: 'Vacilou feio'

Após Isabelle colocar placa de 'vetezeiro' em Matteus no 'Sincerão', Davi critica escolha de sister e questiona justificativa dela

O Sincerão desta segunda-feira, 08, agitou o grupo que até então estava unido, o Fadas. Após discutir com Beatriz ao colocar a placa de "egoísta" para a sister, Davi criticou a escolha de Isabelle durante a dinâmica em relação a Matteus.

No Sincerão, a manauara colocou a placa de "vetezeiro" no gaúcho e chegou até levar uma atenção de Tadeu Schmidt para explicar melhor a sua escolha. Davi então criticou e questionou a explicação dada pela dançarina.

"Tu vacilou feio...", opinou o motorista de aplicativo. Isabelle concordou: "Minha consciência está queimando até agora." Davi então continuou: "Tu brincou com uma parada que é séria. Do jeito que estava falando, parecia que estava brincando."

"90 dias de programa, Isabelle, e tu vai criticar o cara por causa da sunga? Tu é maluca? ", questionou Davi. A sister tentou se justificar: "Foi porque a gente estava falando disso à tarde." Davi rebateu: "Metia o pau em outra coisa. Mete o pau! É jogo de comprometimento, do início ao fim."

Após colocar a placa em Matteus, Isabelle tomou uma chamada de Tadeu Schmidt. "Porque ele é vetezeiro e porque isso é um defeito nele?", questionou pedindo para acrescentar mais tempo para ela se explicar.

Davi chama Bia de egoísta e brothers discutem

Mesmo sendo do mesmo grupo, Davi e Bia tiveram uma briga nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão. O desentendimento aconteceu depois do baiano chamar a vendedora do Brás de egoísta durante a dinâmica.

O motorista de aplicativo deu o adjetivo negativo para a comerciante após vê-la falando que comeria a comida toda por estar no paredão. Não gostando nada da exposição, Bia então discutiu com o até então aliado no jogo. Veja mais aqui.