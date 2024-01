BBB 24: Vai apertar? Luigi analisa botão de desistência: 'Tentação'

Emparedado pelo Big Fone, Lucas Luigi passou um tempo encarando o botão de desistência do BBB 24 ao perceber um detalhe

O brother Lucas Luigi, que está enfrentando o paredão do BBB 24, da Globo, assustou alguns colegas de confinamento nesta segunda-feira, 29. Isso porque, durante uma breve passagem na sala, ele ficou um tempo encarando o botão de desistência ao perceber um detalhe - o botão estava verde, indicando que pode ser apertado por alguém.

Assim, em frente ao 'relógio maluco' do reality show, ele refletiu: "Acabar rápido com esse caos na minha cabeça". Luigi foi indicado à berlinda da semana através do Big Fone, atendido por Marcus Vinicius na última sexta-feira, 26.

O comissário de voo, que estava próximo ao cômodo, reagiu ao momento em que o colega de confinamento analisava o botão. "Está doido? Na primeira semana, fiquei com medo de tu apertar. Agora eu sei que tu não aperta mais", disse.

"Não, mano. Para mim, agora está quase pior", confessou Luigi. "Está louco? Tá nada. Para com a tua graça", rebateu Marcus. "Esse povo aqui é muito doido. Tentação do c******! O botão ficou verdinho", refletiu o brother emparedado, por fim.

VEM AÍ? Luigi olhando fixamente para o botão de desistência! #BBB24pic.twitter.com/7OSAl7DmKB — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 29, 2024

Vale lembrar que o botão de desistência no BBB 24 já foi apertado. Nas últimas semanas, a sister Vanessa Lopes decidiu sair do reality show após demonstrar que não se sentia bem dentro do confinamento. A influenciadora digital, que entrou no time Camarote, deixou o jogo e segue sob cuidados médicos.

Como foi a formação do paredão?

O sexto paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado na noite de domingo, 28, ao vivo. Os brothers Isabelle, Juninho, Alane e Lucas Luigi disputam a berlinda da semana, que será a última com voto para ficar. A partir da semana que vem, o público deverá votar para eliminar os jogadores emparedados.

A noite começou com o Anjo Fernanda dando o colar da imunidade para Rodriguinho. Em seguida, o líder MC Bin Laden indicou Isabelle direto para a zona de risco. Davi, por sua vez, recebeu 9 votos e se juntou ao paredão.

Os três indicados pelo Big Fone, Juninho, Pitel e Luigi tiveram o poder do Contragolpe e escolheram, em consenso, indicar Alane. O motorista de aplicativo e a assistente social, porém, venceram a prova 'bate-volta' e se livraram da berlinda.

Ao longo da madrugada desta segunda-feira, 29, Isabelle e Bin Laden tiveram uma grande discussão na casa. A dançarina não ficou quieta e fez questão de responder o brother ao ser chamada de 'falsa' e 'duas caras'.