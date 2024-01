BBB 24: Marcus Vinicius atende Big Fone e indica 3 brothers para o paredão

Marcus Vinicius foi mais rápido e atendeu o primeiro Big Fone do BBB 24

O Big Fone tocou pela primeira vez dentro do Big Brother Brasil 24! Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 26, o temido telefone tocou dentro da casa mais vigiada do Brasil e quem atendeu foi Marcus Vinicius.

O brother foi o mais rápido e escutou a seguinte mensagem do Big Boss:

"Atenção, preste muita atenção, você está imune! Se você estava na Mira do Líder, você está salvo. Você deve indicar, agora, três pessoas ao paredão. Indique imediatamente 3 pessoas ao paredão, menos quem está Na Mira do Líder. Comunique essa decisão imediatamente".

Além de garantir uma imunidade para a formação do próximo paredão no domingo, 28, o participante ainda precisou indicar 3 pessoas direto para a berlinda. Marcus escolheu Juninho, Pitel e Luigi. Os brothers ainda terão a chance de se salvar na Prova Bate e Volta.

A dinâmica da semana no BBB 24:

Fernandaganhou a Prova do Anjo e também está imune ao paredão. A sister ainda deverá imunizar um participante no domingo.

O líder MC Bin Laden deve emparedar um entre as quatro pessoas que colocou Na Mira do Líder (Isabelle, Davi, Rodriguinho e Wanessa). A casa vota e o mais votado está no paredão e ainda terá um contragolpe em consenso dos 3 emparedados pelo Big Fone.

Quem também está de volta é o Bate e Volta! 5 pessoas jogam e 2 se salvam para formar o paredão quádruplo, que será o último em que o público vota para ficar.