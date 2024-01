BBB 24: É hoje! Saiba que horas toca e qual será o comando do Big Fone

O Big Fone tocará hoje; Confira detalhes sobre o temido telefone do BBB 24

É hoje que o Big Fone irá tocar pela primeira vez dentro do Big Brother Brasil 24!

Tadeu Schmidt revelou a dinâmica da semana e contou que o temido telefone tocará durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 26. Segundo a programação da Rede Globo, o reality começa às 22h25.

Quem atender, ficará imune a formação do paredão, além de colocar 3 pessoas direto no paredão, que será formado no domingo, 28.

Os três participantes indicados ainda poderão se salvar na prova Bate e Volta, em que 5 emparedados participarão e 2 se salvarão da berlinda.