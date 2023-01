BBB vai ter documentário? Boninho decide sobre produção; entenda

Diretor da TV Globo e do programa, Boninho deu ultimato sobre produção que seria lançada no Globoplay

Qual o segredo do sucesso do Big Brother Brasil? Se depender do diretor de televisão Boninho, ele continuará escondido de outras emissoras. O reality, que começa nesta segunda-feira, 16, iria virar um documentário pelo Globoplay, porém, após descobrir a ideia o comunicador barrou o projeto da plataforma de streaming da emissora.

"O pessoal do Globoplay quer fazer... Tem três anos que eles querem fazer... 'Vamos fazer um doc do Big Brother?'. E eu falo: 'Não, porque aí eu vou contar para todo mundo... Vou ensinar para todo mundo, vou ensinar para o Carelli como é que faz o Big Brother. Eu não posso!", falou ele, que ainda acrescentou: "Com todo o respeito, tá?".

Na fala, ele faz referência a Rodrigo Carelli, diretor da Record TV, que também transmite diversos realities em sua programação, como A Fazenda e Ilha Record, ambos confinam apenas famosos para realizar provas e competir por um prêmio em dinheiro.

A revelação aconteceu durane uma conversa em um Spaces, recurso do Twitter que permite que pessoas se juntem para conversar ao vivo e remotamente sobre assuntos diversos. Ainda na mesma conversa, ele revelou detalhes sobre o processo de escolha dos participantes das edições.

O diretor televisivo disse que possui uma equipe com cerca de 20 pessoas para ajudá-lo na seleção dos participantes. Ele garantiu que, apesar do número reduzido de ajudantes, eles conseguem analisar as mais de 150 mil inscrições que chegam para o reality.

BBB 23 JÁ COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA

Pela segunda vez sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt, o reality já se inicia nesta segunda-feira, 16. Na 23ª edição do programa, a fórmula de misturar famosos e anônimos será mantida, pelo quarto ano seguido.

Nesta temporada, os famosos são Aline Wirley, ex-integrante da banda Rouge; os atores Bruna Griphao e Gabriel Santana; os apresentadores Fred Nicácio e Fred, ex-marido de Bianca Andrade; os cantores MC Guimê e Marvilla; os atletas Antônio "Cara de Sapato" e Key Alves; e a Miss Alemanha Domitila Barros.