BBB 24: Big Fone e Bate e Volta: Confira como será a dinâmica da semana

Saiba como será a dinâmica da semana e quando o Big Fone irá tocar

O Big Fone vai tocar! Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 25, Tadeu Schmidt revelou quando que o temido telefone irá tocar.

O apresentador deu detalhes da dinâmica da semana e contou que o Big Fone tocará durante o programa ao vivo de amanhã, sexta-feira, 26. Quem atender, ficará imune a formação do paredão, além de colocar 3 pessoas direto no paredão.

Durante a tarde de amanhã, acontecerá a Prova do Anjo. Quem vencer está imune e ainda poderá imunizar.

No domingo, o líder empareda um entre as quatro pessoas que colocou Na Mira do Líder; a casa vota e o mais votado está no paredão e ainda terá um contragolpe em consenso dos 3 emparedados pelo Big Fone.

Quem também está de volta é o Bate e Volta! 5 pessoas jogam e 2 se salvam para formar o paredão quádruplo, que será o último em que o público vota para ficar

Confira detalhes da dinâmica da semana: