BBB 24: Fernanda vence a prova do anjo no reality

Em prova de sorte, Fernanda conquista o poder do Anjo e manda Rodriguinho e Pitel para o Castigo do Monstro

A nova prova do anjo do BBB 24, da Globo, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 26, e a vencedora foi Fernanda. A dinâmica foi de sorte e feita em algumas etapas.

Nas três primeiras etapas, os participantes giraram uma roleta. O vencedor de cada rodada foi quem conquistou o maior número na roleta. Os três finalistas ganharam moedas para usarem na última etapa.

Fernanda, Luigi e Wanessa foram para a final. Eles abriram os cofres numerados em busca da carta contemplada, que indicava o vencedor. Fernanda foi a campeã e conquistou o poder do anjo.

Logo depois, Fernanda escolheu Luigi, Rodriguinho e Pitel para participarem do almoço do Anjo. Então, ela teve a missão de escolher os dois participantes que vão cumprir o Castigo do Monstro, que será só quando tocar a música. Ela colocou Rodriguinho como o Cavaleiro e Pitel como o Dragão .

Fernanda fala de Rodriguinho

Após fazer comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24, Rodriguinho levou o troco! Em conversa no quarto do líder, Fernanda zombou da aparência do cantor atualmente e o comparou com o início de sua carreira.

Reunidos com Giovanna Pitel, a dupla conversou sobre o passado de Rodriguinho, que afirmou ser muito bonito quando era mais jovem. "Eu fui um dos caras do meu grupo, do samba... Ninguém saiu em mais capa do que eu", afirmou o artista.

"Você era muito bonitinho naquela época", disparou a confeiteira, que logo em seguida zombou da aparência atual do brother. "Ele era muito bonitinho, parecia um ursinho. Mas hoje tá meio Chernobyl, né?", disse Fernanda.