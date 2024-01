BBB 24: Fernanda zomba da aparência de Rodriguinho: "Tá meio Chernobyl"

Conversando sobre o passado de Rodriguinho, Fernanda zomba da aparência do cantor durante reunião no quarto do líder; confira!

Após fazer comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24, Rodriguinho levou o troco! Em conversa no quarto do líder, Fernanda zombou da aparência do cantor atualmente e o comparou com o início de sua carreira.

Reunidos com Giovanna Pitel, a dupla conversou sobre o passado de Rodriguinho, que afirmou ser muito bonito quando era mais jovem. "Eu fui um dos caras do meu grupo, do samba... Ninguém saiu em mais capa do que eu", afirmou o artista.

"Você era muito bonitinho naquela época", disparou a confeiteira, que logo em seguida zombou da aparência atual do brother. "Ele era muito bonitinho, parecia um ursinho. Mas hoje tá meio Chernobyl, né?", disse Fernanda.

a fernanda falando pro rodriguinho “você era muito bonitinho… hoje tá meio chernobyl” kkkkkkkkkk diva pic.twitter.com/6cQ54xZ0BB — kawence (@kawences) January 23, 2024

Vale lembrar que Rodriguinho foi detonado pelos internautas após criticar a aparência da modelo Yasmin Brunet no reality show da Globo. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor sobre a sister.

Pitel questiona Rodriguinho: "Você já bateu em alguém?"

Ainda nesta terça-feira, 23, Giovanna Pitel mostrou que tem coragem de colocar os outros contra a parede. Em conversa no quarto do Líder, a sister perguntou se Rodriguinho já bateu em alguém após ele afirmar que agrediria Davi.

O cantor disse não conseguir aguentar os gritos do motorista de aplicativo e afirmou que o bateria caso ele gritasse: "Com Davi, é um boxe na cara dele. Vou fazer ele parar de gritar". Em seguida, Pitel questionou: "Você já bateu em alguém?". Após a negativa do pagodeiro, a assistente social seguiu: "E por que está dizendo que vai dar um box aqui dentro?".

"Não sou um cara de briga, de violência. Mas assim, porr*, vai ficar gritando com a pessoa que você nem conhece. O jeito que ele grita é muito agressivo, não dá pra aceitar", respondeu Rodriguinho, que já foi acusado de agredir sua ex-mulher, Nanah Damasceno.