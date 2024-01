BBB 24: Davi e Pitel vencem a Prova Bate e Volta e se livram do paredão

Juninho, Pitel, Luigi, Davi e Alane disputaram a primeira Prova Bate e Volta do BBB 24; Confira quem se livrou do paredão

Davi e Pitel venceram a Prova Bate e Volta e se livraram do paredão formado na noite deste domingo, 28, no Big Brother Brasil 24.

O motorista de aplicativo e a assistente social disputaram a prova ao lado de Juninho, Luigi e Alane, contaram com a sorte e levaram a melhor.

Prova Bate e Volta

Na primeira etapa da prova, os brothers deveriam escolher entre 15 mochilas para encontrar um diamante. Juninho não encontrou e se juntou a Isabelle no paredão.

Na segunda etapa, os participantes escolheram uma escada para realizar a prova. Eles tinham que subir os degraus de 1 a 6 até chegar no topo. Cada um dos degraus tinha um comando. Quem chegasse no final primeiro, seria o vencedor e ganharia a pulseira VIP - que daria o passe da Xepa para o VIP, além de garantir que o brother estivesse no VIP também na próxima semana. Davi levou a melhor e garantiu a pulseira.

Como foi a formação do paredão

A noite começou com o Anjo Fernanda dando o colar da imunidade para Rodriguinho. Em seguida, o líder MC Bin Laden indicou Isabelle direto para a berlinda.

Davi recebeu 9 votos e se juntou ao paredão. Os três indicados pelo Big Fone, Juninho, Pitel e Luigi tiveram o poder do Contragolpe e escolheram, em consenso, indicar Alane.

