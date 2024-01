BBB 24: Bia e Matteus defendem Davi de ataques: "Acredito nele, de coração"

Em conversa com sisters, Beatriz e Matteus defenderam Davi e disseram acreditar em sua palavra

Davi volta a ser o foco de conversas durante este domingo, 28. Durante a tarde, Beatriz, Alane e Matteus falavam sobre o brother quando a vendedora e o gaúcho deram a sua opinião.

No meio de diversos ataques ao participante, Bia e Matteus defenderam o jeito do motorista de aplicativo, e a sister disse acreditar em sua palavra.

"Até esse momento, ele não me pegou e falou assim: 'Bia, vamos jogar assim, assado'. Ele só canta comigo, zoa, brinca, ele me elogia muito. Eu acredito nele, de coração. Se ele fala isso com má intenção, eu não vou saber, mas o Brasil já sabe", falou ela.

A participante ainda disse acreditar quando Davi a elogia. "Eu sinto verdade [...] E desde que ele faça alguma coisa comigo, eu não vou comprar briga de ninguém", concluiu.

"E eu me vejo muito no lugar dele, assim, é nítido que ele teve uma história de vida que não foi tão fácil", analisa Matteus, que ainda opinou sobre os comentários que fizeram sobre Davi ser 'mão de vaca': "Cara, é o jeito dele. Isso aí são resquícios de coisas que ele viveu no passado".