BBB 24: Saiba quem MC Bin Laden mandou direto para o paredão!

O líder MC Bin Laden revelou a sua escolha entre Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho

O líder MC Bin Laden abriu a formação do paredão deste domingo, 28, no Big Brother Brasil 24.

A noite começou com o Anjo Fernanda dando o colar da imunidade para Rodriguinho. Já o líder precisou revelar o seu decreto. Após vencer a Prova do Líder, o funkeiro deu as pulseiras do Na Mira do Líder para Isabelle, Davi, Rodriguinho e Wanessa.

O cantor escolheu mandar direto para a berlinda Isabelle. A justificativa dele foi a cunhã já ter votado nele, além de opinar que ela se permitiu ser manipulada.

Ainda não acabou!

Isabelle se juntou a Juninho, Pitel e Luigi que também já estão no paredão após Marcus Viniciusatender o Big Fone, ficar imune e indicar os 3 para a berlinda.

A casa ainda deve votar e o mais votado irá para o paredão. Os três indicados pelo Big Fone terão o poder do Contragolpe e deverão escolher, em consenso, um brother para completar os cinco.

Em sua estreia na temporada, a primeira Prova Bate e Volta do BBB 24 acontece hoje. Além dos três indicados pelo Big Fone, o mais votado pela casa e o puxado do contragolpe disputam a dinâmica, que salvará dois brothers.