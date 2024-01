Ex-BBB Vanessa Lopes está em tratamento psiquiátrico, diz boletim médico

Família de Vanessa Lopes divulga boletim médico sobre o quadro de saúde da ex-BBB após ela apertar o botão da desistência no reality show

A influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes está sob cuidados médicos depois de ter saído do BBB 24, da Globo. Há uma semana, ela apertou o botão da desistência no reality show e saiu da casa mais vigiada do Brasil. Agora, ela está ao lado de sua família e recebendo acompanhamento psiquiátrico.

O boletim informou que ela é acompanhada 24 horas por dia e teve uma boa evolução, mas ainda precisa precisa ficar afastada do trabalho.

“A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa. Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro”, informaram.

Pai de Vanessa Lopes falou sobre a filha em vídeo

Pai da influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes, o empresário Alisson Ramalho falou pela primeira vez sobre a saída da filha do BBB 24, da Globo. Ela apertou o botão da desistência na sexta-feira da semana passada e a família manteve o silêncio até o final da tarde desta quinta-feira, 25.

"Oi pessoal, prazer falar com vocês. Eu quero iniciar minha mensagem agradecendo imensamente toda essa movimentação de apoio, de carinho e acolhimento com a Vanessa. Quero informar vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente pra nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado também”, afirmou ele.

Então, Alisson desmentiu os rumores de que a família teria se distanciado. "E quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras dizendo entre atritos, brigas da Vanessa com a família dela, ao contrário, estamos todos muito bem, em família e esse é um momento de muito acolhimento. Queria reforçar também que posteriormente a Vanessa, se Deus quiser, estará aqui conosco, distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia. Eu finalizo essa mensagem pedindo a vocês muita empatia. A empatia, ela salva vidas, e esse é o momento que a gente precisa de muito apoio e muito acolhimento. Muito obrigado”, afirmou.