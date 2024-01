Pai de Vanessa Lopes fala pela primeira vez após sumiço de toda a família

Pai da ex-BBB Vanessa Lopes reaparece na internet após silêncio de uma semana desde que ela apertou o botão da desistência no BBB 24

Pai da influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes, o empresário Alisson Ramalho falou pela primeira vez sobre a saída da filha do BBB 24, da Globo. Ela apertou o botão da desistência na sexta-feira da semana passada e a família manteve o silêncio até o final da tarde desta quinta-feira, 25.

Em um vídeo no Instagram, ele apareceu sozinho para agradecer pelo carinho dos fãs com sua família neste momento e disse que Vanessa está sendo acolhida pela família e por seu médico. Porém, ele não revelou mais detalhes sobre o estado emocional dela.

"Oi pessoal, prazer falar com vocês. Eu quero iniciar minha mensagem agradecendo imensamente toda essa movimentação de apoio, de carinho e acolhimento com a Vanessa. Quero informar vocês que quando a Vanessa saiu do programa, ela veio diretamente pra nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado também”, afirmou ele.

Então, Alisson desmentiu os rumores de que a família teria se distanciado. "E quero tranquilizar vocês sobre as fake news que citam mentiras dizendo entre atritos, brigas da Vanessa com a família dela, ao contrário, estamos todos muito bem, em família e esse é um momento de muito acolhimento. Queria reforçar também que posteriormente a Vanessa, se Deus quiser, estará aqui conosco, distribuindo seu sorriso, seu brilho e sua energia. Eu finalizo essa mensagem pedindo a vocês muita empatia. A empatia, ela salva vidas, e esse é o momento que a gente precisa de muito apoio e muito acolhimento. Muito obrigado”, afirmou.

Vanessa Lopes não é vista desde que apertou o botão no BBB 24 no dia 19 de janeiro. Ela chegou a ser flagrada pelos fãs no aeroporto do Rio de Janeiro depois de sair dos estúdios da Globo, mas não apareceu mais.

Lucas Pizane fala de Vanessa Lopes após o BBB 24

O ex-BBB Lucas Pizane fez um comentário sobre o sumiço da ex-BBB e influenciadora digital Vanessa Lopes desde que apertou o botão da desistência do BBB 24, da Globo. Ela não reapareceu nas redes sociais depois de sair da atração. Porém, ele tranquilizou os fãs da amiga ao dizer que ela está sendo acolhida.

Lucas e Vanessa ficaram amigos na casa do reality show e ele procurou a família dela para saber notícias dela. “A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais para mim, durante o programa. Venho tendo contato com a família dela e, com certeza, ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si”, disse ele ao site Quem.

Por enquanto, a família de Vanessa Lopes ainda não se pronunciou sobre a saída dela no Big Brother Brasil. A jovem apertou o botão da desistência no final da tarde do dia 19 de janeiro. Depois de se despedir dos amigos, ela entrou no confessionário e deu adeus ao jogo.

