BBB 24: Produção volta a mexer no microfone de Bia em ação; veja

De novo? Após 'cortar' o microfone de Bia em ação recente, produção volta a diminuir volume da sister e recebe críticas por atitude com emparedada

Parece que mais uma vez a produção interferiu no microfone de Beatriz durante uma ação com um dos patrocinadores do BBB 24. Nesta quinta-feira, 11, em um evento promovido na casa, a participante teve o volume alterado ao iniciar suas propagandas.

Comerciante do Brás, a emparedada está acostumada a realizar suas promoções de marcas fora da casa e, dentro do reality, ao fazê-las já foi muito criticada e agora parece que está incomodando um pouco a produção do programa.

Nos últimos dias, Bia já tinha tido seu microfone "cortado" ao começar suas faltas em alto som e até assustar Matteus. Dessa vez, ao que tudo indica, ela teve o volume alterado. Os fãs não estão gostando muito disso, mas alguns internautas aprovaram.

"A maior prova de resistência do BBB é conviver com essa Beatriz", opinaram. "Gosto da Bia. Mas já tá igual ao carro do ovo passando em sua porta. Já tá chato", falaram outros sobre a dona do bordão, "Brasil do Brasil".

Vale lembrar que ela e a amiga Alane perderam estalecas com frequência e foram alvos de críticas pelos rivais por conta da falta de atenção e excesso em algumas atitudes. Contudo, apesar de exagerar ao ver os famosos, Bia já foi defendida por Wesley Safadão e ganhou Sabrina Sato como sua seguidora na rede social.

Nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão, Beatriz discutiu com Davi porque o brother a chamou de "egoísta" na dinâmica. O baiano relembrou quando a sister disse que comeria todos os alimentos por conta do paredão.

Produção chama Beatriz para tomar remédio

Um momento intrigou não apenas os brothers, mas também os internautas nesta quarta-feira, 10. Enquanto estavam na cozinha, Matteus, Isabelle e Beatriz foram alertados pela produção com um aviso para a vendedora do Brás.

Pegando a sister de surpresa, a atenção foi dada para a comerciante ir até o confessionário tomar seu remédio. Contudo, segundo a participante, que teve algumas discussões acaloradas nos últimos dias com Davi, ela não estaria doente e nem teria pedido algum medicamento. Veja mais aqui.