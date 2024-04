BBB 24: Após susto em Matteus, produção 'corta' microfone de Bia em ação

Não aguentam mais? Fazendo suas propagandas, Bia assusta Matteus com alto tom de voz e produção 'corta' o microfone da sister; veja

Nas últimas horas, Beatriz tem tirado muitos fãs do BBB 24 do sério. Após discutir com Davi e tomar algumas punições, a vendedora do Brás tem sido criticada e até tendo sua imagem questionada por alguns sobre ser uma personagem.

Nesta terça-feira, 09, mais um momento dela na casa chamou a atenção ao começar suas propagandas durante uma ação e até assustar Matteus com o alto tom de voz. Gritando algumas coisas, ela teve seu microfone "cortado" pela produção.

Na web, os internautas notaram o momento que Bia teve o áudio suspenso. "A Beatriz foi começar com essa chatice de 'ÊÊ Brasil' pra mais um cliente e tiraram o microfone dela no pay per view, ninguém aguenta mais isso", opinaram sobre o jeito da comerciante.

Vale lembrar que ela e a amiga Alane sempre perdem estalecas e são alvos de críticas pelos rivais por conta da falta de atenção e excesso em algumas atitudes. Contudo, apesar de exagerar ao ver os famosos, Bia já foi defendida por Wesley Safadão e ganhou Sabrina Sato como sua seguidora na rede social.

Nesta segunda-feira, 08, após o Sincerão, Beatriz discutiu com Davi porque o brother a chamou de "egoísta" na dinâmica. O baiano relembrou quando a sister disse que comeria todos os alimentos por conta do paredão.

Personagem? Ex-BBB alega que Bia tirou lentes dos dentes

A ex-BBB Ana Paula Renault, expulsa da edição 16 do programa, voltou a falar sobre os participantes montarem personagens para tentarem levar o prêmio milionário. Dessa vez, a jornalista apontou uma mudança de visual de Beatriz.

Em sua rede social, ela resgatou um vídeo da vendedora do Brás se maquiando e mostrou como os dentes dela estavam diferentes. Na época, Bia pareceu estar com lentes nos dentes da frente. Ana Paula então apontou a mudança de visual no sorriso e maquiagem como uma estratégia. Veja o antes e depois aqui.