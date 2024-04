BBB 24: Personagem? Ex-BBB alega que Bia tirou lentes dos dentes

Ex-BBB Ana Paula resgata vídeo de Bia com dentes diferentes e alega que mudança de visual da sister é para enganar o público

A ex-BBB Ana Paula Renault, expulsa da edição 16 do programa, voltou a falar sobre os participantes montarem personagens para tentarem levar o prêmio milionário. Dessa vez, a jornalista apontou uma mudança de visual de Beatriz.

Em sua rede social, ela resgatou um vídeo da vendedora do Brás se maquiando e mostrou como os dentes dela estavam diferentes. Na época, Bia pareceu estar com lentes nos dentes da frente. Ana Paula então apontou a mudança de visual no sorriso e maquiagem como uma estratégia.

"Pra quem está afirmando que é filtro, ângulo, luz, não se iludam. Ela arrancou as lentes dos dentes e deixou só os atacantes", falou ela e chamou a comerciante de "Tiririca do Brás".

Ainda recentemente, a ex-BBB expulsa opinou que os participantes agora entram "brifados" no programa. “Antes elas entravam no BBB para conhecer a Globo, para viver um grande sonho e ficar na mansão divertida e coisa tal. Agora as pessoas entram jogando e jogando muito. Muitos desses Camarotes até fazem coach, então, as pessoas já entram muito 'brifadas' e, mesmo quem não tem dinheiro pra pagar um coach, já entra com estratégias e até com personalidade X para ver se pega mesmo o telespectador”, analisou.

Bia e Alane disseram que comeriam toda a comida da casa

No Sincerão desta segunda-feira, 08, Davi deu o que falar, inclusive, iniciou uma dicussão com Beatriz após expor na dinâmica que a sister teria falado que comeria todos os alimentos da casa. A atitude foi colocada como "egoísta" pelo baiano e a comerciante não gostou nem um pouco.

O momento em que a vendedora do Brás prometeu que comeria tudo realmente existiu e foi protagonizado ao lado de sua aliada Alane. No vídeo, é possível ver a dupla comentando que pegariam tudo. Veja o momento aqui.