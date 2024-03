Ex-BBB Ana Paula Renault dá opinião sobre os jogadores atuais: 'Brifadas'

Expulsa do 'BBB 16', Ana Paula Renault dá opinião sobre os participantes das edições mais atuais do programa; ela acredita que eles já entram 'montados'

A ex-BBB Ana Paula Renault mais uma vez deu sua opinião sobre o programa. Expulsa da edição 16, a jornalista comentou que vê os participantes atuais mais preparados do que nos anos anteriores. Segundo ela, muita gente já entra "brifado" sobre o que fazer.

“Antes elas entravam no BBB para conhecer a Globo, para viver um grande sonho e ficar na mansão divertida e coisa tal. Agora as pessoas entram jogando e jogando muito. Muitos desses Camarotes até fazem coach, então, as pessoas já entram muito 'brifadas' e, mesmo quem não tem dinheiro pra pagar um coach, já entra com estratégias e até com personalidade X para ver se pega mesmo o telespectador”, analisou a ex-BBB.

O comentário foi feito durante sua participação no programa Sala de TV, do Terra, comandado pelos apresentadores Glauco Lopes, Natalia Manginelli e Diego Campagnolli, que foi ao ar nesta quarta-feira, 27.

Ana Paula Renault ainda falou sobre a importância do público separar o que é vida real e jogo, tomando cuidado com o fanatismo. “Tá todo mundo ali atrás de R$ 3 milhões. O ser humano é capaz de tudo por dinheiro e parece que as pessoas esquecem disso. [...]”, falou.

“Por isso que eu gostava de Leidy Elin porque ela estava jogando ali preocupada com o BBB24 e não com o pós dela. [...] Eu não gosto de quem entra moldado ou para fazer personagem porque eu queria ver um show de realidade, das pessoas convivendo e tretando (sic.) normalmente”, analisou sobre a última eliminada Leidy Elin, que jogou as malas de Davi na piscina.

Leidy Elin revela arrependimento com Davi

Após ser eliminada com mais de 88% dos votos em um paredão contra três pessoas, Leidy Elin revelou que não faria novamente uma ação que provavelmente a fez sair do reality show: jogar as malas de Davi na piscina.

No Bate-Papo BBB, a trancista então contou que não faria novamente isso e explicou melhor sua rivalidade com o motorista de aplicativo, com quem teve algumas discussões acaloradas na casa. Leidy Elin então admitiu que jogar as malas não foi legal. Leia mais aqui.