BBB 24: Leidy Elin revela arrependimento com Davi: 'Não faria'

Após ser eliminada em paredão contra Davi, Leidy Elin revela arrependimento em relação brother e explica rivalidade que tinha com ele

Após ser eliminada com mais de 88% dos votos em um paredão contra três pessoas, Leidy Elin revelou que não faria novamente uma ação que provavelmente a fez sair do reality show: jogar as malas de Davi na piscina.

No Bate-Papo BBB, a trancista então contou que não faria novamente isso e explicou melhor sua rivalidade com o motorista de aplicativo, com quem teve algumas discussões acaloradas na casa. Leidy Elin então admitiu que jogar as malas não foi legal.

"Jogar a mala dele na piscina, eu falei lá dentro: foi bonito? Não! Não foi bonito. Faria de novo? Não, não faria. Em relação a discussão, eu desci o nível que nem ele. Pra mim, ele desce o nível pra todo mundo. Não é certo, minha mãe fica arrasada", declarou Leidy.

Apesar de ter achado feia a atitude, a trancista se defendeu: "Ele não fica quieto, não. Ele discute com você, ele vai te cansar, mas não fica quieto".

Vale lembrar que Leidy Elin foi bastante criticada ao jogar as malas de Davi na piscina. Os internautas relembraram um vídeo de Pedro Bial dando um esporro na participante Tina, do BBB 2.

Leidy fica chocada ao descobrir fofoca de Yasmin

Na noite da última terça-feira, 26, Leidy Elin deixou o Big Brother Brasil 24. No entanto, a ex-sister não ficou triste com a eliminação e pareceu bastante animada durante sua participação no Bate-Papo BBB. Inclusive, a trancista ficou em choque e se divertiu muito ao receber um recado especial com uma fofoca de sua amiga, Yasmin Brunet.

Colegas de confinamento, a modelo fez uma participação especial no programa para compartilhar o que estava rolando fora da casa mais vigiada do Brasil. Por isso, Yasmin aproveitou para contar que um dos brothers, Lucas Henrique, também conhecido como Buda, está solteiro há um bom tempo, depois de seus flertes com Giovanna Pitel no programa.