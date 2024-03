BBB 24: Leidy fica chocada ao descobrir fofoca de Yasmin: “Mentira!"

Eliminada do BBB 24, Leidy Elin se surpreende ao receber recado de Yasmin Brunet e reage com gritos a uma fofoca fora do programa

Na noite da última terça-feira, 26, Leidy Elin deixou o Big Brother Brasil 24. No entanto, a ex-sister não ficou triste com a eliminação e pareceu bastante animada durante sua participação no Bate-Papo BBB. Inclusive, a trancista ficou em choque e se divertiu muito ao receber um recado especial com uma fofoca de sua amiga, Yasmin Brunet.

Colegas de confinamento, a modelo fez uma participação especial no programa para compartilhar o que estava rolando fora da casa mais vigiada do Brasil. Por isso, Yasmin aproveitou para contar que um dos brothers, Lucas Henrique, também conhecido como Buda, está solteiro há um bom tempo, depois de seus flertes com Giovanna Pitel no programa.

"Pediram para eu vir aqui te contar uma fofoca, e eu vou contar o que me contaram quando eu saí. Sabe quem tá solteiro? Budinha! Leidy, Budinha está solteiro!", Yasmin compartilhou a novidade em um vídeo. Leidy ficou chocada e começou a gritar assim que soube da fofoca: "Gente, que babado!! Mentira!", ela disparou.

Yasmin Brunet contando pra Leidy que o Lucas Buda está solteiro 🗣️🗣️ #BBB24pic.twitter.com/zJoXreheWm — CHOQUEI (@choquei) March 27, 2024

Apesar do susto com a fofoca, a trancista revelou que já suspeitava do término do relacionamento. Sua desconfiança aumentou quando o professor de geografia não recebeu uma foto da esposa junto com seu ovo de Páscoa: "Eu comecei a associar. Ele foi Líder três vezes, tinha foto dela lá no Líder. Ela não ia ligar de mandar uma foto com ele”, opinou.

Vale lembrar que nos últimos dias, Leidy chegou a apontar suas suspeitas sobre o fim do casamento: "Aconteceu alguma coisa. É a foto que a gente mandou. E não mandar a foto da mulher dele? Ele falou que tem, que ele mandou várias fotos dele com a mulher dele e com as irmãs”, a trancista cravou a separação de Lucas Henrique e Camila Moura.

Como foi o discurso de eliminação de Leidy?

Na noite da última terça-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Leidy Elin do BBB 24, da Globo. Em seu discurso, o comunicador focou a sua mensagem totalmente nas atitudes da sister ao longo de sua trajetória no jogo. A trancista também já suspeitava de sua eliminação e por isso, não ficou surpresa com as palavras.

“Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público. Foi a que largou na frente, ganhando seguidores nas redes sociais. Era natural que isso acontecesse. Você tem história, você desperta esse sentimento, você tem carisma. E aí, você se entregou ao jogo com a sua coragem, a sua personalidade”, Tadeu iniciou o relato.

“Você esqueceu o quanto esse par de valetes pode ser traiçoeiro, de quantas formas essa sua mão pode ser derrotada. Por todas as suas qualidades, por toda a sua história, a pessoa que sai hoje merece atravessar o oceano, mas, no BBB, naufragou na piscina. Quem sai hoje é você, Leidy", o apresentador concluiu; leia o discurso na íntegra.