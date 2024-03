BBB 24: Discurso de eliminação de Tadeu Schmidt para Leidy Elin

Na hora de eliminar a sister Leidy Elin do BBB 24, Tadeu Schmidt fez um discurso totalmente focado nas atitudes dela no jogo

Na noite desta terça-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Leidy Elin do BBB 24, da Globo. Em seu discurso, ele focou a sua mensagem totalmente nas atitudes da sister ao longo de sua trajetória no jogo.

Tanto que desde o início do discurso ela já sabia que seria a eliminada e ficou prestando atenção na mensagem dele para entender suas jogadas.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Leidy Elin:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 10. Chegaremos ao famoso Top 10. E como você tinha tudo para chegar nesse top 10. Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público. Foi a que largou na frente, ganhando seguidores nas redes sociais. Era natural que isso acontecesse. Você tem história, você desperta esse sentimento, você tem carisma. E aí, você se entregou ao jogo com a sua coragem, a sua personalidade. Tudo aquilo que te ajuda na vida aqui fora, te ajudou a ir longo aí dentro. Você é aquele jogador que, quando se senta na mesa de poker, os adversários preferem não partir para o confronto direto. Impõe respeito", disse ele.

E completou: "Os adversários nem testam para ver se você tem cartas boas e assim ele vai puxando as fichas e seguindo vivo na mesa. Adversários vão caindo e ele segue sem nenhum arranhão. Mas você sabe que o público que está assistindo esse jogo avalia cada movimento seu. No Poker do BBB, você joga. Mas quem dá as cartas é o público. O público é quem diz se você vai jogar com um par de Ases na mão ou com um Dois de Paus e um Sete de Ouros. Se o seu estilo de jogo não agradou, se você não agiu da maneira que as pessoas esperavam, as coisas vão ficando difíceis. Aí você vê a oportunidade de deixar a sua marca no BBB, ótimo. Todo mundo deveria querer deixar a própria marca. Mas de que forma? De repente, você se vê em um momento decisivo, a hora do ‘ou vai, ou racha’, ‘ou você dobra a quantidade de fichas ou perde tudo’. Era o momento em que você precisava ficar tranquilo. Mas aquele par de valetes parecia tão favorável".

Por fim, ele declarou: "Você achou que era o momento. Você se afobou e disse: ‘all in’. Colocou todas as fichas no centro da mesa, ou eu me torno o mais forte daqui ou vou embora. Você esqueceu o quanto esse par de valetes pode ser traiçoeiro, de quantas formas essa sua mão pode ser derrotada. Por todas as suas qualidades, por toda a sua história, a pessoa que sai hoje merece atravessar oceano, mas, no BBB, naufragou na piscina. Quem sai hoje é você, Leidy".