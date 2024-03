BBB24: Buda reflete após não receber foto de Camila: "Acho que pesei a mão"

Lucas Henrique continua especulando motivos de não ter recebido uma foto de sua esposa durante ação patrocinada no BBB 24

Lucas Henriquecontinua pensativo após não receber foto de sua esposa, Camila Moura, durante ação patrocinada no Big Brother Brasil 24.

Nesta segunda-feira, 25, os participantes receberam um ovo de páscoa com fotos dos familiares e Buda ganhou apenas fotos de suas irmãs e estranhou novamente que sua mulher não estava.

Durante a tarde, o professor de educação física conversou com Pitel na área externa da casa sobre a nova ausência de Camila, que já não apareceu nos recados dos familiares no Almoço do Anjo.

"Eu falei com ele, a questão da Camila não aparecer e tal, eu até entendo. Acho que não é nada que eu fiz, que eu tenha feito. É porque ela é muito reservada", afirmou.

Em seguida, o brother falou sobre suas atitudes no programa: "Ela já tinha falado para mim que ela não queria ser exposta e tal. Eu acho que eu pesei a mão. Falei muito sobre ela aqui, coisas que eu não precisava".

Leidy Elin chegou no local e questionou sobre o que eles estavam falando. "Que foi? Ta surtando já?", perguntou após ele dizer que falava de Camila. Lucas reforçou que ela é reservada e que não queria ser exposta.

"Ela falou: 'Não quero nem abrir meu Instagram...Vou até excluir meu Instagram", relembrou o capoeirista, que não imagina que Camila já tem quase 3 milhões de seguidores e que ela anunciou nas redes sociais que colocou um ponto final no casamento pelos flertes constantes de Lucas e Pitel.