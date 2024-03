BBB 24: Vídeo de Bial dando esporro em sister é resgatado após ação de Leidy

Após Leidy jogar malas de Davi na piscina, internautas resgatam vídeo de Bial dando esporro em Tina, participante que mexeu em roupas de brothers

Após Leidy Elin jogar as malas de Davi na piscina nesta segunda-feira, 11, muita gente questionou se a atitude da sister não valeria uma punição já que expulsão já havia sido negada pela produção quando a trancista perguntou se poderia fazer o ato na casa.

Na rede social, várias pessoas resgataram um vídeo quando Pedro Bial era apresentador do reality show e chamou a atenção de Tina, participante da segunda edição do programa que bagunçou a roupa dos brothers e teve suas coisas jogadas na piscina por Fernando após iniciar a provocação.

"Você ia dançar, Tina, porque do jeito que você tá provocando, você dança, tudo bem dançar? Não tá aí para ganhar?", disparou Bial reprovando as provocações da sister.

O momento em que o ex-comandante da atração reprovou o comportamento da sister foi usado como uma possível dica para Tadeu Schmidt dar um recado para Leidy Elin, que vem inclusive cutucando a produção desde a época do microfone, alegando que a troca constante do acessório em Davi é sinal de que ele é o favorito da edição.

Veja:

Quem acha que o Bial tinha que baixar amanhã no Tadeu curte, compartilha e comenta! pic.twitter.com/NVuYIrzQVQ — Alessandro Lo-Bianco 🐺 (@Alessandrolb) March 12, 2024

o boninho nao deixou o davi reagir não pra proteger ele, mas porque sabe que abriu procedente pra bosta quando permitiu a leidy de fazer isso, porque é considerado provocação. e o bial deixou isso muito claro no caso da tina #BBB24



pic.twitter.com/sjBhYmnrSq — ᴍᴜɴᴅɪ (@mundicomenta) March 12, 2024

Vingança? Davi acorda e enche balde na piscina

Após protagonizar um barraco forte com Leidy Elin no fim da noite desta segunda-feira, 11, após o Sincerão, do BBB 24,Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança.

Depois de ver suas malas sendo jogadas pela trancista na piscina sem sua permissão, o motorista de aplicativo despertou com vontade de fazer algo. Ele foi até a área externa e pegou um balde, enchendo-o com água da piscina. Veja mais o momento aqui.