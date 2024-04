BBB 24: Mistério! Produção chama Beatriz para tomar remédio

Sem pedir ou passar mal, Beatriz é chamada para tomar remédio no confessionário; produção deu alerta para sister e ela ficou surpresa

Um momento intrigou não apenas os brothers, mas também os internautas nesta quarta-feira, 10. Enquanto estavam na cozinha, Matteus, Isabelle e Beatriz foram alertados pela produção com um aviso para a vendedora do Brás.

Pegando a sister de surpresa, a atenção foi dada para a comerciante ir até o confessionário tomar seu remédio. Contudo, segundo a participante, que teve algumas discussões acaloradas nos últimos dias com Davi, ela não estaria doente e nem teria pedido algum medicamento.

Sem saber do que se tratatava, Bia deixou o que estava fazendo e foi té o confessionário, acatando o pedido da produção. O momento então gerou dúvidas sobre do que realmente se tratava: se ela teria sido chamada para pegar um remédio ou para outra coisa.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Beatriz teve algumas discussões com Davi e ficou bastante desestabilizada. Ela ainda teve seu microfone cortado pela produção durante uma ação ao começar a fazer suas propagandas de costume.

Veja o momento que Beatriz foi chamada:

Dívidas e nome sujo, irmão de Bia revela o que ela aprontou

Emparedada em um dos últimos paredões do BBB 24, Beatriz teve um pouco de sua vida pessoal revelada pelo irmão. Guilherme Reis contou ao Play, da Globo, que a comerciante sujou o nome da mãe para fazer curso e que preocupou os familiares com seu jeito bastante comunicativo.

Segundo ele, a vendedora do Brás passou o cartão da mãe deles para entrar no curso de teatro e acabou sujando o nome da matriarca ao não pagar as parcelas.

"Não sei em que valor está essa dívida atualmente. A Bia fez uma escola de teatro, e o dinheiro da barraca de camelô não estava sendo suficiente. A minha mãe passou no cartão de crédito algumas mensalidades. Depois, não deu mais para usar o cartão. Tem algumas mensalidades atrasadas. Sujou o nome da minha mãe, faz uns cinco anos, e a cada mês estão correndo os juros. A gente tem uma casa que não está terminada. Quando estava perto da metade, teve que parar para ajudar no curso da Bia", contou ele. Veja mais aqui.